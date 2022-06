Cultura afirma que las dos bajas del Archivo Histórico Provincial de Alicante se cubrirán antes de julio

"El Archivo Histórico Provincial de Alicante está funcionando. Ahora mismo hay dos bajas, que son un imponderable e intentamos cubrir con la mayor celeridad, pero no corre peligro ni se va a cerrar". La directora general de Cultura y patrimonio de la Conselleria de Cultura, Carmen Amoraga, ha querido transmitir "calma" sobre la situación de abandono del centro alicantino que denunció su directora, María del Olmo, tras la sucesión de dos bajas de personal técnico (incluida la suya como directora) sumadas a otra anterior de 2021, que han dejado este espacio en el mes de mayo con solo cuatro trabajadores: un conserje, dos auxiliares y una administrativa.

Amoraga ha manifestado que Cultura de la Generalitat, de quien depende el centro, está tramitando la cobertura de estos puestos "lo más rápidamente posible" y ha afirmado que los dos más urgentes se cubrirán antes del verano. Añade que la primera baja -la de la técnico interina que se ocupaba de la sala de investigadores, que se ha marchado a otro puesto- se comunicó oficialmente el 9 de mayo, y la baja de la directora por enfermedad se recibió el 16 de mayo. La primera, ha asegurado Amoraga "se cubrirá el próximo 15 de junio porque esos son los plazos más rápidos que se pueden manejar, y en torno a esas fechas, a lo largo del mes de junio, creemos que conseguiremos cubrir la de dirección". Este caso es más complejo de cubrir y, según la responsable, "la alternativa que tenemos es solicitar que se cree una plaza provisional de dirección sustituta mientras dure la baja de larga duración. Es una figura extraordinaria no habitual, y eso es lo que hemos hecho".

Respecto a la baja que el centro arrastra desde noviembre de 2021 en el laboratorio de restauración -ahora sin actividad-, Amoraga apunta que "el problema es que ahora mismo no hay restauradores en bolsa de trabajo y no se puede cubrir", pero una vez se resuelvan las distintas ofertas públicas de empleo, ahora en marcha por la Generalitat, "se generarán bolsas de trabajo con la gente que no obtenga plaza y eso supondrá un respiro". De esta situación no se atreve a dar plazos, ya que la resolución "depende de Función Pública".

Amoraga ha manifestado ser consciente del "problema estructural" que tiene el Archivo Histórico Provincial de Alicante, "que se creó con seis plazas, más la plaza de dirección. Esa es la realidad y son las que hay. La tasa de reposición y la situación financiera de infrafinanciación de la Generalitat hace que ahora la creación de nuevas plazas se limite a tres áreas: Sanidad, Educación y Dependencia".

"Se necesitan más plazas y así lo demandamos. Somos muy conscientes de que en el Archivo de Alicante falta personal, igual que en otros servicios, pero la situación real es que ahora solo se pueden crear plazas que tengan que ver con esas áreas", ha añadido la directora general, que confía en que en el futuro se amplíen. Respecto a que el personal en 2008 era de 12 personas y en 2019 se redujo a la mitad, la directora de Patrimonio ha diferenciado entre las plazas funcionariales (las siete actuales) y las de contratación externa, "que están sujetas a ley, y a partir de 2015 esta fue más rigurosa y por eso se recortaron las las contrataciones" indicado que "entre 2008 y 2017 había tres plazas que hacían de auxiliar de sala, pero eran externas, a través del contrato de seguridad se contrataba a personal de sala y la Abogacía de la Generalitat dijo que eso no podía seguir realizándose y se dejó de hacer".

Amoraga también ha apuntado que, ante la ausencia de personal técnico en estos momentos, los investigadores pueden seguir acudiendo mediante cita previa, instaurada con la pandemia, a consultar documentación, pero si necesitan asesoramiento técnico, se les emplaza a una fecha posterior al 15 de junio, y ha agradecido la labor de los trabajadores que ahora prestan el servicio.