Ganó un Goya por Tierra y Libertad, de Ken Loach; ha trabajado con los directores más destacados, como Vicente Aranda o José Luis Borau, y atesora varios galardones de la Mostra de Valencia, además de dirigir teatro y cine. La valenciana Rosana Pastor recibirá la Palmera de Plata del Festival Internacional de Cine Independiente de Elche (FICIE), organizado por Fundación Mediterráneo, en la gala de clausura del certamen que se celebra el 22 de julio, como homenaje a su trayectoria.

Rosana Pastor recibirá de manos del presidente de Fundación Mediterráneo, Luis Boyer, la Palmera de Plata, con la que se ha galardonado a lo largo de sus 45 ediciones a artistas de la talla de Fernando Fernán Gómez, Sara Montiel, José Luis Garci, Sancho Gracia, Juan Diego, Cayetana Guillén Cuervo, Vicente Molina Foix o, el año pasado, Mariano Barroso.

Además, la propia Rosana Pastor participará el sábado 16 de julio, a las 21.30 horas en el Hort del Xocolater, en la proyección del documental Francisco Brines, Los Signos Desvelados, dirigido por ella misma para RTVE.

El presidente de Fundación Mediterráneo, Luis Boyer, afirma que "es todo un orgullo poder rendir homenaje en nuestro Festival de Cine de Elche a Rosana Pastor, una de las figuras más completas y poliédricas de la cultura y el cine español". Boyer añade que "Pastor es una figura que encarna los valores del FICIE: excelencia como actriz, innovación y espíritu de mejora continúa como directora, compromiso con las instituciones culturales y del sector audiovisual, además de una intensa labor pedagógica y formativa, y una trayectoria coherente y comprometida con los valores y los derechos humanos".

Por otro lado, Luis Boyer destaca que "estamos muy contentos de cómo está funcionando esta primera semana del festival, por la elevada calidad de las películas y por la magnífica acogida de público a los largometrajes a concurso y a las actividades paralelas que hemos organizado".

Trayectoria

Nacida en Alboraya (Valencia. 1960), la actriz y directora Rosana Pastor, ganadora del premio Goya por su interpretación en la película Tierra y libertad de Ken Loach, es graduada en la Escuela Superior de Arte Dramático de Valencia, miembro de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España y miembro del Consell Valencià de Cultura.

Tras su paso por la Escuela Superior de Arte Dramático de Valencia, completa su formación con maestros como Pere Planella, Josefina Molina, José Carlos Plaza, Augusto Fernández, así como Michael y Anna Mc.Callion, Esperanza Abad o Lidia García, en el campo de la técnica vocal.

Asiste como alumna a las clases del Estudio Internacional del Actor Juan Carlos Corazza, compaginando su desarrollo profesional con la formación. Prosigue su perfeccionamiento actoral de la mano del director pedagogo y maestro de actores Jorge Eines.

Ha centrado gran parte de su trayectoria en el universo cinematográfico, contando con una filmografía que comprende más del medio centenar de títulos entre producciones nacionales e internacionales. Ha trabajado a las ordenes de algunos de los más prestigiosos directores del panorama español: Vicente Aranda (“Juana la Loca” candidata al Goya a la Mejor Actriz de Reparto en 2001); J. Luis Borau (“Leo”); Marc Recha (“El árbol de las cerezas”); Bigas Luna (“Las edades de Lulú”); M. Lombardero (“En brazos de la mujer madura”, Sigfrid Monleón (“La bicicleta”; Cesar Martínez H. (“Arena en los bolsillos”, Premio Tirant a la Mejor Actriz Secundaria en 2007). En la galardonada “La Herida” de Fernando Franco (2013).

Destaca su presencia en diversas coproducciones internacionales como “Land and Freedom” de Ken Loach (por la que recibió el Premio Goya Actriz Revelación en 1996, el Premio Turia a la Mejor Actriz y el Premio de la AAPV); “Three Stories About Sleeplessness” del croata Tomislav Radic (Mención Especial del Jurado en el Festival de Ourense 2009); “The Emperor’s Wife” de J. Vrebos (Bélgica); “Anna’s Summer” de J.Meeraphel (Germany); “The Commissioner” G. Sluizer (Holanda); “A Further Gesture” de R. Dornhelm (EEUU); “O Rapaç do Trapezio Voador” de F. Mato Silva (Portugal). En Latinoamérica ha participado en “Coraje” A. Durant (Perú 1998); “Hora Menos” Frank Spanno (Venezuela 2010).

Sus interpretaciones han sido merecedoras de numerosos reconocimientos: en 2009 llegó su tercera candidatura a los Premios Goya de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España por “La Conjura del Escorial” de A. del Real. La Mostra Internacional de Cine de Valencia la premió como Mejor Actriz Protagonista por “Arde Amor” de R. Veiga en 1999. Cuenta así mismo con el premio a la Mejor Actriz en Mostra Valencia 2004 por “Cien Maneras de acabar con el Amor” de V. Pérez Herrero, obteniendo también por ese personaje el Premio Tirant 2005 a la Mejor Actriz. Mostra Valencia premiará nuevamente su trabajo en “A ras de suelo” de Carlos. Pastor, como Mejor Actriz en 2005.

Ha participado en numerosos TV films: “El mar de Plástico” de Silvia Munt (2010); “La Princesa del Polígono” / y “Violetas” de R. Montesinos; “Latidos” de C. Pastor; la miniserie “Cartas de Sorolla” de J.A. Escribá; “The Cheetah Girls 2” de Kenny Ortega para Disney Chanel.

También ha intervenido en diferentes series, las más reciente “Los Herederos de la Tierra” (2020/2021), “Cuéntame” (2021). Y otras que cabe destacar como: “Amar es para siempre” (2013); “Farmacia de Guardia”; “Brigada Central”; “El comisario” y “UCO”.

Su actividad como actriz en cine y televisión no ha sido obstáculo para trazar un extenso recorrido en el ámbito teatral. Algunas de las últimas producciones han sido “Paraules en carn viva” (2022), “Juana de Arco en la Hoguera” (2016), “La hostalera” (2015), “Cinc actrius lligen Rodoreda” (2015). También cabe destacar “Las Troyanas” de Eurípides con dirección de Irene Papas y La Fura dels Baus; “El Marinero” de F. Pessoa bajo la dirección de V. Genovés; o “Antígona” de Sófocles, dirigida por E. Lázaro; “Pasos Ligeros” dirigida por Daccia Maraini (2009Así como la exitosa “Tío Vania” de Anton Chéjov con la Cia. Imprebís (2012), bajo la dirección de Santiago Sánchez.

Dirección escénica

“ Enoch Arden ”, de R. Strauss/A. Tennyson. Concierto para piano, narración y voz cantada. Actualmente en gira.

”, de R. Strauss/A. Tennyson. Concierto para piano, narración y voz cantada. Actualmente en gira. “ Tierra, en los Ojos ”, obra teatral de Jaime Pujol. Lectura Dramatizada para SGAE.

”, obra teatral de Jaime Pujol. Lectura Dramatizada para SGAE. (Valencia/09).

“ Ciclo Dramaturgas Republicanas . Merce Rodoreda”.

. Merce Rodoreda”. Lectura Dramatizada para SGAE (Valencia /09).

“Opera para Todos”. Audición musical para escolares (Secundaria y ESO). Dirección Escénica. Auditorio y Palacio de Congresos de Castellón (2008).

Dirección audiovisual

2014 “ El Quinto Jinete ”- Una visión de la I Guerra mundial por V. Blasco Ibáñez ” supuso su primer trabajo tras la cámara, como co-directora. Con producción de Buenpaso Films y TVE. “Imprescindibles” TVE2.

”- supuso su primer trabajo tras la cámara, como co-directora. Con producción de Buenpaso Films y TVE. “Imprescindibles” TVE2. 2022 “Francisco Brines. Los signos desvelados”, sobre el poeta valenciano premio Cervantes 2020. Es su segundo trabajo como directora, primero en solitario. Documental producido por Gorgos Films - Mediterráneo Media y TVE. “Imprescindibles”, TVE2.

Ha impartido diversos seminarios y curso de Técnica Interpretativa en colaboración, entre otros, con la Escuela Superior de Arte Dramático; Facultad de Bellas Artes, AISGE, la Universidad de Alicante.

Además, Rosana Pastor fue Diputada electa por Valencia a Cortes Generales (diciembre 2015- marzo 2019). Durante este periodo, fue miembro de la Subcomisión para la redacción del Estatuto del Artista y Trabajadores de la Cultura, aprobado por unanimidad en Pleno del Congreso de los Diputados, en junio de 2018.