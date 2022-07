«Esperar la validación del público, la crítica o el negocio es muy mala idea»

No quiere oír hablar de mercado o de industria. Prefiere centrarse en la música, en sus 30 temporadas en España y en el concierto que ofrecerá el domingo en los Jardines de Abril de Sant Joan, dentro del ciclo Noches Mágicas. Será a las 22.30 horas.

A lo largo de su trayectoria, la colaboración con otros artistas ha sido y es una constante. Tanto en temas puntuales como en discos completos, que es el caso de su último trabajo, Dios los cría , en el que canta con Raphael, Julios Iglesias, Lila Downs, Manolo García, Alejandro Sanz, Carlos Vives, Sebastián Yatra, Julieta Venega o Milton Nascimento. ¿Es placer, aprendizaje mutuo, experiencias, traspasar estilos...?

Es un servicio a la música, el aprecio por el oficio de músicos y cantantes, cantar al alimón con figuras y leyendas. Vamos a la música como soldados a la batalla. Claro está, las formas de interpretar son parte de la valía de este «disco», además del arreglo para trío de jazz y todas las intervenciones musicales. Es un disco para escucharlo, no tanto para explicarse.

Grabó el año pasado el tema Hong Kong con C. Tangana, cuando empezábamos a sacar la cabeza tras la pandemia. ¿Cómo ha vivido Andrés Calamaro esa vuelta a la normalidad, al reencuentro con el público?

De esta supuesta «vuelta a la normalidad» (aunque esto de normal no tiene nada), lo mejor ha sido el reencuentro con el público. Estamos disfrutando de una gira que se prolonga hasta diciembre, quizás hasta el año próximo. La audiencia parece enfocada a disfrutar de la música en directo. Eso nos agrada y nos motiva, claro.

¿Cómo está yendo esta gira que le trae a Alicante?

Muy bien, de menos a más. Mejoramos el repertorio, la actitud en escena, nosotros como músicos y cantantes. Cada concierto nos gusta más que el anterior. Es nuestra trigésima temporada en España.

Toda esta realidad nos ha cambiado en muchas aspectos, también la manera de funcionar. ¿La industria de la música ha cambiado también?

Me abstengo de hablar de música en términos «industriales»; son detalles que no interesan ni a los músicos. Tenemos cosas más interesantes en qué pensar, créame. Seamos musicales, tampoco nos desviamos mucho de ese eje.

Tiene una dilatada carrera musical, tanto en Argentina como en España; cinco Grammy latinos, ha formado parte de muchas bandas, ha cambiado de registros. ¿Ha hecho siempre lo que ha querido o ha tenido que rendirse alguna vez al mercado?

El único mercado que conozco es el de La Cebada, donde compro la carne, el pescado y las verduras. No tengo olfato para los negocios, soy un trabajador cualificado, como la mayoría de nosotros. Soy originario de la tribu sudamericana, el mercado nunca nos fue favorable, es como la tormenta de los marineros; ahí está.

En 2007, Alta suciedad estuvo en la lista de Los 100 mejores álbumes del rock argentino elegida por la revista Rolling Stones. Ahora el espectro de grupos y discos es mucho mayor. ¿Hay saturación?

No lo creo. Cada uno escucha lo que elige escuchar o decide no escuchar casi nada. Escuchar música no es para cualquiera, es un ejercicio sutil pero profundo, involucra formas de inteligencia y cierto talento. Incluso hablar de música es una practica creativa que nos confirma o nos delata.

En 1999 abrió los 12 conciertos que ofreció Bob Dylan en España. Supongo que es una experiencia que marca para toda la vida.

No se qué decirle, fue una experiencia dentro de otra. Desconozco las cosas que me marcaron para toda la vida, prefiero ni enterarme cuales fueron. Algo que me ha marcado es intentar entender el arte y el compás.

En Honestidad brutal grabó 37 canciones y El Salmón fueron cinco CD con 103 temas. ¿Ha pensado alguna vez repetir esas gestas o en la actualidad eso es inviable para la industria y para el público?

Sí… tengo un archivo de miles de grabaciones. No sé si le interesa al público o a la «industria», pero no por eso es menos interesante. Esperar la validación del público, la crítica o el negocio es muy mala idea.