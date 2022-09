Por un lado estaba Camilo Blanes y por otro, Camilo Sesto. El primero es el real y el segundo, el personaje que él creó. De esta dualidad habla el periodista Ramón Climent (Alcoy, 1954) en Camilo Sesto. Ni ángel ni demonio, libro editado por el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert que se aleja de la biografía para convertirse "en una crónica de su vida".

Climent, que ha publicado el libro dentro de la colección Biografías Premium y se presenta el próximo jueves en el Teatro Calderón de Alcoy, confiesa que después de trabajar un año en este volumen "soy un camilista, me ha llevado a su terreno porque es un personaje apasionante". Para el periodista, este es un libro "muy ambicioso" y más que una biografía "he hecho una crónica de la vida de Camilo en la que interpreto algunas situaciones y, sobre todo, me acerco a la persona". La vida del hombre "que mejor supo cantar al amor pero que no supo nunca amar; sentimentalmente fue un fracaso".

Biografía del cantante, recuerda, ya hay una. "La firma Elena Gómez de la Puerta y son dos tomos que son la biblia camilista; lo mío son los evangelios apócrifos".

Ramón Climent, que ha publicado una biografía del pintor Fernando Cabrera y la historia del Teatro Principal de Alcoy, apunta que el título de la obra se debe a que "he intentado hablar de las sombras y de las luces, de las cosas buenas y de las menos buenos". En este sentido, el libro, con portada de la ilustradora y profesora de la UMH Amparo Alepuz, cubre todo el espectro que ha rodeado la carrera y la figura del cantante alcoyano. "Hace quince años los camilistas eran considerados frikis y ahora resulta que lo hemos elevado a los cielos, pero ni una cosa ni la otra, es un artista incuestionable e indiscutible, pero flaco favor le haríamos ignorando la realidad; ese es el espíritu del libro que tiene una gran carga de alcoyanía".

Asegura que el lector no debe esperar "algo nuevo, inédito o desconocido". Lo que ha hecho es "recoger un poco lo que ya estaba en las hemerotecas y ordenarlo con mis comentarios y opiniones". Lo único que es nuevo es que aparece el himno para el alcoyano que el artista compuso en 2003 y que quedó guardado en el cajón. "Hubo una discrepancia con el club y nunca más se supo".

El libro, que incluye un centenar de imágenes "con las que puedes hacer un recorrido por su vida", reúne aspectos de Camilo Blanes y de Camilo Sesto. "La cantante Andrea Bronston, que fue su pareja, decía que nadie le conocía realmente porque se conocía al personaje que él había construido".

La vicepresidenta y diputada de Cultura, Julia Parra, asegura que "es, sin duda, una de las obras más esperadas y reclamadas por un numeroso público que ha seguido de cerca la carrera de Camilo Sesto, uno de los alicantinos más reconocidos internacionalmente que ahora estará presente en la colección bibliográfica del Instituto Gil-Albert".

La responsable provincial ha explicado que la celebración de la gala coincidirá con el lanzamiento de la publicación el 15 de septiembre. "Desde la Diputación y desde el IAC Juan Gil-Albert hemos querido dar un paso más en homenaje al cantante y arroparemos el lanzamiento de este libro con un gran acto de recuerdo amenizado con música, abierto al público y de acceso gratuito, previa reserva de entrada".

También el alcalde de Alcoy, Toni Francés, ha mostrado su respaldo a la celebración que se desarrollará, precisamente, el mismo mes en el que se conmemora el nacimiento y fallecimiento de Camilo Sesto. El primer edil ha recordado su dimensión humana y su trascendencia "como artista internacional que ha llevado el nombre de Alcoy por todo el mundo y que siempre presumía de ser de esta ciudad".

Al acto de presentación asistieron también por parte del Instituto Gil-Albert, su directora, Pilar Tébar, y el responsable del Departamento de Publicaciones e Investigación, Toni Cabot. Tébar ha explicado que el libro recoge en nueve capítulos los principales episodios de la vida del alcoyano.

Gala homenaje

El libro se dará a conocer oficialmente el próximo jueves, a las 19.30 horas, en el Teatro Calderón de Alcoy, en el transcurso de una gala homenaje en la que Toni Cabot presentará la publicación junto al autor.

Además, asistirán el presidente de la Diputación, Carlos Mazón, y la vicepresidenta, Julia Parra.

El encuentro se amenizará con un concierto a cargo del grupo Los Dayson, con el que Camilo comenzó a dar sus primeros pasos musicales, y del saxofonista Moisés Olcina.

"Los Dayson son ahora señores de casi 80 años que van a recordar a Camilo y que sigue ensayando todos los jueves del año", destaca Climent.

Por lo que respecta a Moisés Olcina, actuará con su saxofón para ofrecer un concierto de temas del alcoyano. "Hace una deconstrucción de música de Camilo Sesto llevada al jazz".

Las entradas para asistir el próximo jueves ya están a disposición de los interesados a través de las páginas web del Instituto Gil-Albert y del Teatro Calderón de Alcoy.

La gala se retransmitirá por streaming desde el canal de YouTube del Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert para que puedan seguirla en directo los fans de toda España y de otros países, especialmente de América Latina, donde el cantante alcoyano tiene multitud de seguidores.