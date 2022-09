Las productoras interesadas en trabajar en Ciudad de la Luz continúan llegando a la Generalitat, desde donde han indicado que solo este mes se han recibido 5 propuestas para rodar en el complejo alicantino, además de las ya anunciadas antes de verano.

No obstante, Puig señaló que aún es pronto para determinar una fecha de inicio de rodajes, ya que el sector también vive «una cierta incertidumbre por la situación económica e internacional, y algunas de las productoras están en stand by. No puedo decir cuándo empezará el primer rodaje, pero lo más rápido posible», confiando en que sea este otoño, pero también lanzó la idea de «no correr, levantar el pie del acelerador y escuchar primero las necesidades del sector. Y lo que nos piden es incentivos fiscales, rebajar los costes de producción -sin llegar al dumping- y disponer de profesionales en el sector».

El presidente de la Generalitat reiteró que «la velocidad de crucero no se alcanzará hasta 2023 o 2024» en los estudios, pero se mostró muy satisfecho de la puesta de largo del complejo ante el «epicentro de la industria audiovisual» en San Sebastián, cuyos agentes respondieron a la llamada: «Todo el mundo cree que Ciudad de la Luz es una gran oportunidad».

Tras la presentación este lunes de la reapertura en el Kursaal, Puig mantuvo tres reuniones a puerta cerrada, dos de ellas con productoras audiovisuales. Una con Gerardo Herrero y Mariela Besuievsky, de Tornasol Films, una de las grandes productoras nacionales que ya trabajó en la anterior etapa de Ciudad de la Luz y que practica la coproducción con otros países; otra con Carol Polakoff y Denisse O’Dell, de Babieka Films, que ha trabajado en proyectos conjuntos con Ridley Scott, quien rodó The Counselor en el complejo. «En un mes una productora nos hará una propuesta más estable, para generar un acuerdo de negocio para varios años», avanzó el presidente.

La tercera reunión fue con Carlos Rosado, presidente de la Spain Film Commisssion, «para incorporar la dinámica de la Comunidad Valenciana en la presentación de proyectos fuera de España. Volver a estar en el mercado sabiendo que tenemos los mejores estudios de España y unos de los mejores de Europa», indicó Puig, que estuvo acompañado en las reuniones con Antonio Rodes, de la Sociedad de Proyectos Temáticos, y con la cineasta y asesora Pilar Pérez Solano.

Después, en el vino de honor, Puig pudo conversar, entre otros, con el equipo de El agua, la película de la oriolana Elena López Riera presente en el festival y producida por Suica Films, que prevé estrenar pronto su película en la provincia, antes de su llegada a los cines.