Demetrio Sánchez vuelve a exponer en Alicante después de casi una década y lo hace para abrir la temporada en el nuevo centro cultural abierto hace unos días por Julio de España en Alicante, Despalic, ubicado en la calle Radiofonista Raúl Álvarez Antón del barrio de San Blas.

El historietista y dibujante Demetrio, pionero del tebeo en Alicante pero también artista acuarelista, inaugura este miércoles a las 19.30 horas una muestra retrospectiva que reúne 36 de sus mejores trabajos, tanto en el mundo del cómic como en la pintura. "Es un popurrí, hay un poco de todo mi trabajo, desde páginas de tebeos (fue dibujante de los personajes de Tarzán y de Tumac), con un homenaje a Vicente Maciá, que es con quien empecé a dibujar, hasta pintura urbana de lugares de mis estancias en Marruecos, China o Tailandia; ciudades como Londres, Madrid, París y las calles de Alicante", ambas con acuarela y pintura acrílica en papel y cartón.

Pero él, que a sus 78 años no ha dejado de pintar y que define su estilo como naif, presenta en su gran mayoría obras nuevas realizadas en los dos últimos años durante la pandemia, y una de ellas estará recién salida de sus pinceles, ya que hoy aún no la había terminado. "Es un cuadro que me prometió que iba a terminar, la Casa Carbonell", indica De España, amigo de la infancia de Demetrio, que tenía claro que "quería que él fuera el primero" en exponer en su centro.

De Demetrio escribió en su momento Vicente Peris que "sale con facilidad de su concha con un lápiz y un tema que le motive", mientras el dibujante Juan Pallardó apunta que tanto su placer como su insatisfacción con el dibujo le empujan a explorar soluciones "con las que plasmar los motivos de su universo estético, desde el mundo de la aventura exótica en general, el Lejano Oeste hasta las kasbas y zocos de Marruecos o Egipto…, y los escenarios del viejo Alicante en que él soñaba cuando niño con pieles rojas, faquires, piratas, juncos chinos y torneos medievales".

La exposición puede visitarse hasta el 22 de octubre, de martes a sábado, de 18.30 a 20.30 horas.