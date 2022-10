Siete años han pasado desde el cierre de Parking Gallery en Alicante, un espacio que se convirtió en escaparate para muchos creadores alicantinos y que trajo aire fresco al mundo del arte, no solo por sus animadas aperturas de exposiciones con dj, sino por impulsar iniciativas entusiastas como servir de sede de las primeras residencias artísticas en la ciudad o promover el coleccionismo democrático a través del intercambio no comercial de obras entre artistas y público.

En este tiempo, su fundador, Jaime Pérez Zaragozí, no ha dejado de interesarse por el arte ni se ha desvinculado de muchos profesionales con los que trabajó y ahora regresa con un nuevo proyecto: Casa Bancal, una mezcla de galería de arte contemporáneo y residencia de artistas que permitirá acompañar y arropar a los artistas en sus proyectos a largo plazo, sin prisas pero sin pausa. El lugar donde se mostrarán las obras es una antigua casa de campo en Altea y el primero en participar será Eduardo Infante, con quien también inauguraron su primera exposición individual en Parking Gallery.

"El artista en residencia llega a nosotros para exponer su trabajo, colaborar con otros artistas, iniciar nuevos proyectos con fecha de entrada pero sin fecha de salida, sin limitaciones y sin estar sujetos a unos plazos ni a una programación expositiva. Eso nos permite ir de la mano con él y con su trabajo durante el tiempo que sea necesario", explica Pérez Zaragozí, que una de las "angustias" que tuvo como galerista en el pasado era el poco tiempo para disfrutar de las exposiciones que ofrecía "con todo el trabajo que hay detrás" y ahora en cambio "podemos crear un paraguas para que el artista cree, solo o en colaboración con otros, y lo muestre durante un par de años". En esos dos años aproximados de residencia, el artista realizará diversas exposiciones espaciadas en el tiempo: "Seis o siete, como mínimo", calcula el artífice, que asumirá la producción y las tareas de mover las exposiciones en ferias o la venta de obras.

"Con Eduardo, igual que con otros, hemos mantenido la amistad, pero si empezábamos con alguien tenía que ser con él, que no ha parado de producir obra pero sin embargo no ha tenido oportunidad de exponerla de forma individual desde que cerramos Parking", añade Jaime Pérez, que pese a impulsar este proyecto a largo plazo, ya ha formado "una cola de gente que nos dice "acuérdate de mí" y la verdad es que trabajamos muy a gusto con toda una generación de artistas como Ángel Masip, Aurelio Ayela, Pablo Bellot... y nos gustaría trabajar con gente nueva también".

El primer capítulo de Casa Bancal -cuyas visitas serán con cita previa- ya está en marcha y hacia finales de noviembre verá la luz la primera exposición: El Pobil, donde Eduardo Infante reunirá parte del trabajo de los últimos siete años en el que explora y renueva los mitos del romanticismo.

El primer artista

El artista alicantino aún no se cree su suerte. "Imagínate, poder desplegar toda una obra sin límite fijado de tiempo. Es una maravilla trabajar con otros tiempos y profundizar, y lo que más me gusta es que no hay nada preconcebido, los proyectos se irán sucediendo o solapando con cosas nuevas con las que no contaba o con la interacción con otros artistas. Esto es una maravilla y me siento súper afortunado de que me haya tocado a mi", apunta Infante, que reconoce estar siendo discreto en su alegría "porque no quiero dar envidia", bromea, "pero espero que esto vaya para largo y sea una nueva manera de hacer las cosas".

Para él, la propuesta es "muy liberadora" y asume con gusto la responsabilidad de ser el primero porque, explica, "durante mucho tiempo no se han hecho exposiciones individuales; ahora todo son singles, no hay LP, y esta será mi venganza -ríe- porque tengo un montón de metraje rodado durante años y ahora toca mostrar y enseñar la narrativa". Su primera propuesta será "para disfrutar, no hay nada que entender" y asegura que expondrá su obra "para alguien más inteligente que yo".