La Casa de Cultura de Altea acoge este jueves la presentación de dos de los libros ganadores de los Premis Altea 2022, fallados el pasado mes de abril, en un acto en el que intervendrán los autores galardonados y los asistentes podrán llevarse a casa de regalo ejemplares de ambas obras.

En concreto se presentan La marca del temps, de Silvestre Vilaplana (galardonada con el Premi Altea de Literatura Infantil i Juvenil) y Com és de gran el meu voler!, de Modest Barrera (que obtuvo el Premi Carmelina Sánchez-Cutillas de Novel•la i Prosa Creativa).

El acto se celebrará el jueves a las 19.30 horas con la participación de los autores, que explicarán con detalle sus obras, acompañados de Joan Borja, director de la Càtedra Enric Valor de la Universidad de Alicante; Rocío Gómez, presidenta de la Fundació Caixaltea; y Aurora Serrat, concejala de Cultura de Altea.

Los autores

Silvestre Vilaplana (Alcoy, 1969). Licenciado en Filología Catalana y profesor de secundaria. Ha cultivado la poesía, el ensayo y la narrativa para adultos y jóvenes. Ha ganado numerosos premios como el Serra d'Or, el Premio Nacional de Poesía Miguel Hernández, el Premi Miquel Martí i Pol o el Premi Ciutat d'Alzira. En narrativa para jóvenes ha publicado numerosas obras, como El triangle rosa (Premi de la Crítica dels Escriptors Valencians) o La música del diable (Premi Gran Angular, 2020).

Nacido en Borriana en 1962, Modesto Barrera es profesor de historia y ha sido galardonado con el premio de ensayo «Ciutat de Vila-real» de 1993, así como el de «Humanitats de Castelló» en 1996 «Soler i Estruch de Castelló» en la edición de 2020. Entre los libros publicados remarcaremos La mort barroca (1996), Masovers i pobletans (2006), Multitud i repressió (2016) y, finalmente, la novela De persones i dimonis (2021).

Sobre La marca del temps

La marca del temps es una novela de intriga y misterio. Los personajes de la novela atraviesan distintas épocas buscando reencontrarse. Unos para poder estar juntos y continuar su relación amorosa, otros para intentar destruirlos. Es una novela donde la venganza, el amor, la intriga y los elementos esotéricos se mezclan para hacer que el lector acompañe a los protagonistas en una carrera a través del tiempo donde la muerte es un hecho muy doloroso, pero, sorprendentemente, no es el final.

Sobre Com és de gran el meu voler!

Ambientada en la posguerra, los protagonistas de la novela se sumergen en una relación epistolar obligada por la represión ejercida en aquellos tiempos: unas circunstancias que evidentemente no son propicias para el amor, sentimiento que puede ser liberador pero que, en la medida en que nubla la razón, también puede causar víctimas. Com és de gran el meu voler! es una obra sobre los estragos de una guerra que prácticamente no dejó a nadie indemne, aunque el dolor de algunos fue mayor que el de otros, como el de las personas que se vieron obligadas a permanecer escondidas durante muchos años.