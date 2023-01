Sábado noche, 1980. Cuando uno escucha por primera vez la frase que abre "Nochentera" ya es demasiado tarde. Ha caído en la trampa: no podrá quitársela de la cabeza en lo que reste de día.

Nochentera es una canción claramente pop, con ligeras referencias a la música disco y tecno, muy visual y con una letra sencilla pero pegadiza que es una de sus grandes bazas. Basta con una escucha para poder cantarla, y media para bailarla.

Un tema hecho para disfrutarlo, para evadirse, para no pensar. Que no tiene pretensiones de grandeza y que cumple a la perfección su función. Y lo hace hasta tal punto que ya ha superado el millón de reproducciones en Spotify y se ha convertido en una de las apuestas del público para triunfar en el Benidorm Fest.

Detrás de la canción -que narra una fiesta nocturna en los años 80- se encuentra Victoria Riba, Vicco en la industria musical. Esta catalana de 27 años empezó haciendo versiones en YouTube y terminó componiendo para artistas como Edurne, Natalia Lacunza o Thalía y acompañando a Alejandro Sanz como telonera en su gira "Sirope".

Ahora, Vicco -que competirá en la segunda semifinal- aterriza en Benidorm como una de las favoritas para representar a España en Eurovisión con la intención de convencer al público y al jurado de que "Nochentera" puede ser el próximo himno del festival europeo.

¿Qué tal los ánimos antes del festival?

- Ahora los ánimos están arriba, pero he pasado por muchas emociones: me he agobiado, me he puesto nerviosa... Pero ahora tengo muchas ganas.

¿Cómo surgió la idea de participar en el Benidorm Fest?

Fue justo cuando se abrieron las inscripciones. Tenía la canción a medias y fue una decisión con mi equipo. Pensamos que era una buena oportunidad para que la gente me conociera y viera la música que estaba haciendo y lo que les podía ofrecer.

Parece que el objetivo de darte a conocer los has cumplido. Más de un millón de reproducciones... ¿Qué tiene "Nochentera"?

Es una canción que transmite muy buen rollo, es muy fácil de recordar, se te viene a la cabeza... Además, no requiere de esfuerzo mental para escucharla porque entra suave. También es muy fácil de verla, crea imágenes en la cabeza de quien la escucha. Eso es lo que tiene.

El éxito de la canción te ha convertido en una de las grandes favoritas. ¿Lo sientes así?

No lo sé, la verdad. Me lo dicen, pero yo creo que al final todo es tan cambiante...que no me lo tomo muy en serio. El público puede tener sus favoritos, pero luego es muy importante la puesta en escena y cómo se defienden las canciones. Yo intento tener los pies en el suelo en todo momento.

¿Y tu puesta en escena? ¿Qué podemos esperar de ella?

Uf, tengo muchas ganas de que se vea. En mi actuación, si lo logramos, no podréis dejar de mirar. Si coges un vaso de agua, si te levantas un momento... te lo pierdes. Será como un videoclip en directo.

¿Cuál es el elemento que más te gusta de esa actuación?

El cuerpo de baile, me siento super privilegiada de trabajar con ellos. Son mi equipo, el que me ha apoyado durante todo el proceso. Me quedo con ese trabajo.

Es una pregunta obligada: ¿Con quién ibas el año pasado en el Benidorm Fest?

[Ríe] Pues tengo que reconocer que fui cambiante. Primero iba con Rigoberta, después fui con Tanxu y al final con Chanel, su actuación fue espectacular.

De la edición pasada, uno de los aspectos más polémicos para el público fue el sistema de votación, donde el jurado profesional tiene mucho peso. ¿Qué te parece este sistema?

Yo creo que está bien, porque al final el público tiene voto y eso es bueno, pero creo que es interesante que haya profesionales valorando aspectos técnicos de la actuación que a lo mejor el público no tiene en cuenta.

Hablabas de que te gustó la actuación de Rigoberta. En las redes mucha gente os compara: catalanas, autoras de una canción pegadiza, de las favoritas del público...

Me parece muy loco, me pone feliz y me siento agradecida. Pero ella es gigante, tengo mucho camino todavía por recorrer hasta poder llegar a donde ha llegado ella.

El festival ha servido para poner en el foco a artistas emergentes o con menor reconocimiento, pero también os expone más a las críticas. ¿Cómo gestionas esa relación con las redes?

En mi caso no estoy pendiente de las redes, soy un poco boomer y a veces me cuesta hasta entender cómo van las aplicaciones. Por el momento no he visto muchos comentarios negativos, pero siempre es guay que hablen, aunque sea mal, porque significa que te están escuchando.

¿Y qué tal ves a tus compañeros, tienes algún favorito o favorita?

- Guau, qué difícil... Yo creo que cuando escuché las canciones me fliparon todas. Son temazos, hay gente que va muy fuerte, y nos pueden sorprender. Pero no me atrevo a mojarme, porque luego hay que ver las actuaciones, y ahí puede cambiar todo.

¿Cómo vas a afrontar tú actuación? ¿Algún ritual para los últimos momentos antes de subir al escenario?

El momento previo no lo he pensado mucho porque mi mente va postergándolo. Pero me gustaría estar 15 minutos, o el tiempo que me dejen, concentrada con mi equipo, que son los que han trabajado todos estos meses conmigo.

¿Qué representaría para ti ir a Eurovisión?

Sería un reconocimiento a tantos años de trabajo, me daría respeto porque es algo muy grande pero es una oportunidad de vivir algo único con tantos países, culturas y artistas interesantes que jamás olvidaría.