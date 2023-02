Alejandro Gómez Esteve y Goya Gómez Calabuig tienen 13 años pero bailan como si llevaran décadas haciéndolo. Hace algo más de un año se conocieron en la academia de baile CBE Fever Dance, que dirige Víctor Valera en el barrio alicantino de San Gabriel, y desde entonces forman un dúo ganador. Tras acumular varios premios en campeonatos autonómicos y nacionales, acaban de proclamarse vencedores de baile deportivo (en el grupo de edad que les corresponde, Junior 1) en el Campeonato de España 10 Bailes celebrado el 15 de enero en Cartagena.

Alejandro y Goya dominan los diez bailes (vals inglés, vals vienés, tango, quickstep y slow fox, en la modalidad Standard; y samba, chachachá, rumba, jive y pasodoble, en la modalidad de Latino), pero cada uno tiene sus favoritos: ella, el tango y el jive, «que es más energético, mi padre dice que es como el rock and roll», indica; y él, tango y vals vienés, junto a la samba y el jive.

Ambos estudian 2º de la ESO, llevan bien el curso y sacan al día tres horas, de lunes a sábado, para sus clases de baile en San Gabriel y no se quejan, aunque a veces les toca madrugar «bastante» con tanto campeonato -en marzo tienen el Campeonato de España Standard en Pontevedra y en junio, de nuevo, el Campeonato de España 10 Bailes de 2023 en La Nucía-.

«Siempre he bailado. Cuando era pequeño y había fiestas con música en mi barrio me ponía a bailar y me subían al escenario. Luego empecé a dar clases y vi que estaba chulo, había pocos chicos pero me lo pasaba muy bien», explica Alejandro, hasta que acabó sincronizando sus ritmos con los de Goya, que aunque vive en la playa de San Juan, se desplaza al barrio de Alejandro para practicar cada día.

«Empecé a bailar en el colegio y luego en otras academias hasta que me cambié a esta. Me gusta mucho bailar, con Alejandro llevo un año y nos llevamos bien. ¡Como para no llevarnos, si tenemos que estar tres horas diarias juntos», bromea, tras indicar que su triunfo en este último campeonato se debe a «mucho entrenamiento, porque sabíamos que teníamos que darlo todo». Su compañero añade que «más que sincronizarnos bien, tenemos que tener complicidad y este campeonato nos lo habíamos preparado muchísimo. Íbamos con mentalidad ganadora».

Alejandro cuando llega a casa deja de bailar, «pero siempre me pongo música en inglés, esté donde esté. Me gusta mucho Bruno Mars», añade, y no descarta dedicarse al baile de forma profesional: «No me importaría», apunta. Goya aún no lo sabe, pero sus padres, siguiendo su estela, se han apuntado ahora a clases de baile.