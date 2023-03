Asumió en 2001 la presidencia del Comité Nacional de Icomos (Consejo Internacional de Monumentos y Sitios creado en 1965), única organización internacional no gubernamental asociada con la Unesco que tienen como objetivo proteger y conservar el patrimonio cultural. Arqueólogo, profesor y experto en patrimonio, Jordi Tresserras (Barcelona, 1967) ha traído hasta Casa Mediterráneo de Alicante la celebración de su asamblea que hoy tendrá una jornada sobre patrimionio agrario en el Mediterráneo y mañana una visita a la Rábita Califal de Guardamar, que, asegura, se convertirá en el cuarto Patrimonio de la Unesco de la provincia, y también a los otros tres que ya tiene Elche.

¿Cuál es la misión del Icomos España?

Es una asociación profesional que asesora a la Unesco en materia de patrimonio. Una de las funciones es el acompañamiento a la Unesco. Icomos constituye un puntal importante para las nuevas candidaturas y para el seguimiento en los planes de gestión o de turismo, o cuando hay una alerta patrimonial nos toca ser "los malos" para emitir los informes. Desde mi junta lo que estamos haciendo son mesas de trabajo, con lo cual cuando hay una alerta nos reunimos y sentamos en la mesa a todos los agentes para buscar soluciones. Lo último ha sido el caso de Cuenca de las Casas Colgadas, que estamos trabajando con el tema de los remontes para garantizar la accesibilidad universal y la conservación de patrimonio.

Este organismo ha elegido Alicante para celebrar tres jornadas, que se extienden hasta el domingo, con su asamblea general en Casa Mediterráneo y distintas actividades relacionadas con el patrimonio de la provincia.

Es que uno de los temas claves es buscar sinergias con las casas y tenemos una vocación muy mediterránea. En Casa Mediterráneo, Andrés Perelló y Paqui Santo tienen una trayectoria vinculada con los temas de patrimionio y es una de sus líneas de trabajo. Todas las reuniones de la junta directiva se hacían en Madrid y pensamos que era bueno salir al territorio. Así que lo hacemos también con las asambleas. Y a parte se hace aquí por la singularidad. En Elche hay tres reconocimientos de Patrimonio de la Unesco. Uno Mundial, que es el Palmeral y dos de la Humanidad, que son el Misteri y el Museo Escolar de Pusol. Y ahora estamos apoyando una candidatura internacional sobre rábitas en el Mediterráneo y el domingo vamos a visitar Guardamar porque estamos interesados en que España aporte esa rábita califal de excepción para ser candidata a ser Patrimonio Mundial.

¿O sea que Alicante tendrá otro Patrimonio Mundial?

Es una candidatura conjunta con varios países del Mediterráneo, que lideran Túnez y Egipto, y también quieren que participe Italia. Es una línea de trabajo que estamos haciendo desde Icomos España y como la Generalitat también forma parte de Icomos pues es algo conjunto. Son lo que se llama bienes en serie y van a ser varias rábitas del Mediterráneo. En España hay más pero la de Guardamar es única. La idea es que estén bien conservadas y cumplan su valor universal excepcional. En este caso, es un conjunto espectacular muy bien conservado. Así que tiene todos los requisitos.

"Nos falta presupuesto, pero sobre todo tener planes de gestión. Mira el MARQ, ha pasado de ser un museo provincial a un museo internacional por un trabajo en equipo y de posicionamiento"

¿Cuál es el siguiente paso para que sea efectivo?

Vamos a visitar el domingo la Rábita Califal de Guardamar y la idea es darle el ok, porque no hay otra como esta, y presentar la candidatura. Nosotros creemos que con el tiempo de hacer el expediente y los trámites, se presentará en 2025 y podrá ser evaluada en 2026. Pero es de esas candidaturas que cubren un vacío en la lista. Para Alicante será su cuarto Patrimonio de la Unesco.

El sábado van a celebrar una jornada sobre patrimonio agrario en el Mediterráneo. ¿También existe ese reconocimiento?

La FAO puso en marcha los Sistemas Importantes del Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM) y hay ya cinco bienes inscritos en España. Están la Huerta de Valencia, las Salinas de Añana, el Paisaje Vitivinícola de la Uva Pasa de Málaga, el Sistema Agrosilvopastoril de las Montañas de León y los Olivos Milenarios del Sénia, río que pasa por Comunidad Valenciana, Cataluña y Aragón. En Alicante nos van a presentar el caso del Palmeral como ejemplo, pero se va a hablar también de la Huerta de Alicante. El Palmeral es más que un sistema de palmeras, está el sistema de la huerta al que está vinculado y es uno de los temas para plantear cómo está protegido el espacio agrario y el potencial de la huerta para presentar una candidatura.

¿Hay posibilidades de que también entren en este sistema?

Aquí hay una presión brutal. Y hay posibilidades. También el tema vinculado al esparto. Hay una gran tradición. Están trabajando en unas propuestas por la zona de Callosa de Segura sobre la cultura del esparto que puede ser un tema de patrimonio inmaterial y también agrícola. Dénia ha trabajado muy bien el tema gastronómico, la parte tradicional pero también la parte de innovación. También están interesados en la Vila por la recuperación de su gastronomía de barca, así que igual puede optar a esa protección del patrimonio pesquero.

Entonces, ¿tiene mucho potencial la provincia?

Yo creo que todos estos reconocimientos no son nada si no contribuyen a reforzar la identidad de la gente. Que la gente crea en ello y lo use como un ejemplo de diferenciación y posicionamiento de Alicante. Se puede trabajar en el patrimonio, pero también en oportunidades para la gente, de empleo, de negocio. Una de las líneas queremos que vaya asociado a esto y estamos trabajando también en industrias creativas. Se trata de protegerlo para mantener los usos. Yo creo que Alicante está en la cresta de la ola, lo que pasa es que igual no se visibiliza.

Las Fallas de València son Patrimonio Inmaterial de la Humanidad desde 2016. En Alicante el deseo es que también lo sean las Hogueras. ¿Ve posibilidades?

Bueno, en el caso de las Fallas hicieron la propuesta de incorporar solo la ciudad de València. En las fallas del Pirineo se trabajó en manifestaciones en serie y se incluyeron todas las fallas de esa zona. La opción es que hubiera un trabajo en red y al mismo expediente de las Fallas de València se incorporase el de las Hogueras. Aunque las Hogueras de San Juan pueden ser una candidatura propia perfectamente. Yo sí daría el Ok. Hay toda una serie de elementos que tienen que se han transferido a otros lugares. Ahora, lo que hace falta es que se trabaje el expediente, claro.

"las Hogueras de San Juan pueden ser una candidatura propia a Patrimonio de la Humanidad perfectamente. Yo sí daría el ok"

El ministro de Cultura, Miquel Iceta, dijo el jueves en Alicante que España es el cuarto país del mundo en patrimonios protegidos.

Sí, en patrimionio mundial somos los cuartos y hay un trabajo muy articulado. El Ministerio de Cultura tiene un papel coordinador y de enlace con la propia Unesco y hay un trabajo también con todas las comunidades autónomas. Icomos es la entidad asesora.

¿Y en cuánto a conservación?

Tenemos muchos retos. Se necesita no solo conservación. Nos falta presupuesto, pero sobre todo tener planes de gestión y que se implementen para que ese dinero se pueda usar bien. Mira el MARQ ha pasado de ser un museo provincial a un museo internacional por un trabajo en equipo y de posicionamiento. Ha acostumbrado a la gente a un nivel de exigencia. También necesitamos tener personal suficientemente capacitado y con recursos. Nos queda trabajar también el tema de género en patrimionio, llegar realmente a la igualdad, a la paridad. En Icomos estamos en esa línea y ahora hay un 43% de mujeres. También estamos trabajado en la diversidad con miradas de género y LGTBI, tenemos una comisión que nunca había existido.

En los últimos años ha entrado también en juego la sostenibilidad.

Para nosotros es clave. Es uno de los ejes que dijo el ministro, patrimonio y sostenibilidad. Trabajos con la aplicación de la agenda 20/30 y la sostenibilidad combinada con las energías renovables, Hemos hecho una guía para compatibilizar esas energías renovables con el respeto al patrimonio. Y también sostenibilidad económica y social para que el patrimonio genere oportunidades para la comunidad y que sea inclusivo, para que todo el mundo tenga acceso a ese patrimonio y tenga una visibilidad y contribuya a generar oportunidades. Por ejemplo, estamos trabjando en la candidatura de la rumba catalana con la comunidad gitana.

¿Hasta qué punto Icomos influye en la decisión de declarar un Patrimonio de la Unesco?

Los informes de Icomos España no son vinculantes; los de Icomos Internacional sí lo son.

¿Cómo funciona esta organización respecto a la protección de patrimonio en conflictos como la guerra de Ucrania o como fue en su día los destrozos provocados por los talibanes, o causado por agentes naturales como el terremoto que ha afectado a Siria y Turquía?

España tiene ahora la presidencia de Escudo Azul que es para catástrofes naturales o emergencias vinculadas con temas de conflicto bélico. Y estamos trabajando en proyectos de cooperación con Siria y Turquía, y en el caso de Ucrania enviamos materiales para proteger el patrimionio. Hay acciones que son post conflicto. En el caso de España hay lugares que no tienen planes de riesgos, como la Alhambra y ahora estamos trabajando con ellos. Es necesario porque que saber qué tienes que proteger antes en caso de un ataque terrorista o un incendio. Desde luego, no nos aburrimos.