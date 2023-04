El Archivo de la Democracia de la Universidad de Alicante ha sacado a la luz la identidad de 1.760 republicanos españoles que estuvieron internados en los campos de concentración de Bouarfa (Marruecos) y Colomb-Béchar (Argelia), gracias al concienzudo trabajo realizado por dos miembros de su consejo asesor, el historiador especialista en la materia, Juan Martínez Leal, con el apoyo de Mercedes Guijarro. Ambos han recuperado los documentos de Cruz Roja Internacional (Ginebra), que visitó los campos en el verano de 1942, cuya copia digital ha sido facilitada por el Centro Documental de la Memoria Histórica (Salamanca).

Este listado ya se puede consultar en nueva sección de la web Exilio Republicano en el norte de África con el nombre Los campos de trabajo forzado del Transahariano. "Este es un proyecto abierto que se va enriqueciendo día a día con nuevos materiales", comenta Martínez Leal. De hecho, desde la inauguración de la web en 2020, esta sección del Archivo de la Democracia de la UA no ha cesado de incorporar nuevos contenidos hasta llegar a convertirse en la publicación en internet de referencia sobre este tema, tanto para investigadores, familiares, como interesados en general por este exilio republicano menos conocido, pero de importante trascendencia, en especial para la provincia de Alicante.

Los campos de Bouarfa y Colomb-Béchar fueron los centros neurálgicos de lo que fue el proyecto de construcción del ferrocarril Transahariano, en los que el Gobierno colaboracionista francés de Vichy llegó a concentrar las 12 Compañías de Trabajadores Extranjeros (GTE), en su inmensa mayoría integradas por republicanos españoles. Ambas poblaciones distaban unos 140 km a uno y otro lado de la frontera que separaba la Argelia francesa del protectorado francés de Marruecos. El internamiento en estos dos campos y el resto de la zona era en régimen forzoso, con una miserable paga, durísimas condiciones de trabajo, en su mayoría de pico y pala (picar la piedra, desmontes y trasladarla para colocar las traviesas) en condiciones climáticas insufribles de calor extremo y arenas ardientes, muy deficiente alimentación, maltratos, castigos y vejámenes de los vigilantes armados.

El análisis de los datos obtenidos en la documentación del Archivo de la Cruz Roja Internacional permite conocer la procedencia de los internados, con fuerte presencia de nacidos en la provincia de Alicante, seguidos por Murcia, Madrid, Málaga y Valencia. También se dispone de información sobre las profesiones u oficios declarados por los internos, entre las que predominan los oficios no especializados relacionados con la agricultura y todo tipo de oficios mecánicos (torneros, ajustadores, etc.). Y, aunque minoritarios, también hay que señalar la presencia de oficios no manuales, como el caso de periodistas, médicos, artistas, músicos, etc.

El desembarco aliado en el norte de África se inició en noviembre de 1942 con la Operación Torch; sin embargo, la liberación de los campos no llegó hasta varios meses después.

Exilio Republicano en el Norte de África

La página Exilio Republicano en el Norte de África tiene como objetivo recuperar la memoria, profundizar y difundir el conocimiento de uno de los exilios más olvidados, el de los republicanos españoles en las tierras del norte de África, desde el final de la guerra civil, en marzo de 1939 a 1962. "Hablamos de la vida y destino de unos 15.000 españoles, la mayoría hombres, pero también mujeres y niños, a veces familias enteras, que lo dejaron todo para salvar y recomponer sus vidas", según se afirma en la propia página que "aspira a convertirse en punto de encuentro de los que hoy son los descendientes familiares de aquellos expatriados y de los investigadores de una y otra orilla del Mediterráneo". Una idea que subraya el director del Archivo de la Democracia, Emilio Rosillo, quien señala transcendencia de seguir sumando testimonios e historias de lucha, de supervivencia, de vida y de esperanza: "Es importante que sepan que no los olvidamos".