La escritora y periodista Marta Robles presenta este viernes a las 21 horas en el Real Liceo Casino de Alicante su último libro, Lo que la primavera hace con los cerezos, un nuevo ensayo sobre la relación entre las emociones y la creación artística a través de historias de amor y desamor de grandes creadores.

Editado por Espasa, con estilo ágil y directo a través de 544 páginas, la autora se sumerge en las vidas de creadores de muy distintas disciplinas -músicos, escritores, poetas, pintores, escultores, cineastas, fotógrafos, etc.-, muchas de ellas tumultuosas y salpicadas de asombrosos episodios tan intensos como destructivos que acompañan a las personalidades creativas.

"El amor y el desamor o la desaparición del ser amado provocan las mayores emociones en todos los seres humanos. A los artistas, además, los empujan a crear. Lo necesitan. La creación es lo único que los salva de sí mismos, de su zozobra al sentir, de su propia intensidad exacerbada por la pasión", afirma Marta Robles en el avance del libro, que toma el título de un poema de Neruda para referirse a la exuberancia de la floración, que desaparece pronto y da lugar al fruto, que a su vez cae, hasta la siguiente primavera.

Lo que la primavera hace con los cerezos presenta setenta episodios históricos, agrupados en trece capítulos temáticos, que recorren todo los aspectos del amor y del desamor de los grandes creadores, desde la pasión más pura hasta el narcisismo más perverso… y el crimen. El libro cuenta con un capítulo específico digno de una novela de género negro, Los asesinos, en el que la autora destaca, entre otros creadores con las manos manchadas de sangre -en el sentido figurado y en el literal, también- a Caravaggio, Nancy Crampton, Anne Perry y William S. Burroughs. Pero el libro también habla desde los donjuanes que crearon el mito (Tirso de Molina, Zorrilla, Mozart o Molière) hasta los atormentados como Frida Kahlo y Diego Rivera, Jaime Gil de Biedma, Larra, Toulouse-Latrec o Marilyn Monroe, pasando por creadores misógonos o los bisexuales, los maniáticos o liberales, los triángulos amorosos o los que robaron el brilllo al otro (casi siempre a la otra) como Robert Capa y Gerda Taro u Octavio Paz y Elena Garro.

La presentación de Lo que la primavera hace con los cerezos se enmarca en una cena del Club Opinión Real Liceo Casino de Alicante que se celebra el viernes a las 21 horas en el Salón Imperio.

La autora

Marta Robles (Madrid, 1963) es licenciada en Ciencias de la Información, rama periodismo, por la UCM y lleva treinta años ejerciendo su profesión en todo tipo de medios.

Ha escrito ocho libros de no ficción: El mundo en mis manos (1991), La dama del PSOE (1992), Los elegidos de la fortuna (1999), El catálogo del Parque Oceanográfico de Valencia (2003), Madrid me Marta (2011), Usted primero (2015), Haz lo que temas (2016) y Pasiones carnales. Los amores de los reyes que cambiaron la historia de España (2021); y ocho de ficción: Las once caras de María Lisboa (2001), Diario de una cuarentona embarazada (2008), Don Juan (2009), Luisa y los espejos (2013) -Premio Fernando Lara de Novela-, Obscena, A menos de cinco centímetros (2017) -finalista en el Premio Silverio Cañada de novela negra de Gijón-, HNegra (2017), La mala suerte (2018) -finalista Cartagena Negra y Premio especial Aragón Negro- y La chica a la que no supiste amar (2020) -Premio 2019 de Narrativa Castellón Letras del Mediterráneo y Premio Nacional de Literatura Alicante Noir 2021-.

Entre sus numerosos reconocimientos cabe destacar el TP de oro, dos Antenas de oro y dos de Plata, Woman de oro, Premio Nacional de Comunicación, Premio PR a la periodista más querida de Madrid, el ya mencionado Premio Fernando Lara y Premio de las letras a su trayectoria literaria, del Ateneo Mercantil de Valencia.