Desde Australia llega a Alicante el maestro del rock’n’roll Tex Perkins & The Fat Rubber Band, que ofrece un concierto este miércoles en la Sala Stereo a partir de las 21 horas.

El grupo acaba de iniciar una gira española de siete fechas dentro de su tour europeo para presentar su nuevo disco, Other World, compuesto por diez temas, grabados en el estudio de Matt Walker, su compañero de banda y respetado músico, compositor y productor. El reciente trabajo, publicado el pasado mes de febrero, cuenta con ocho temas originales y dos versiones: el Everything I Do Gonna Be Funky de Allen Toussaint y I Must Be In A Good Place Now de Bobby Charles, temas clave en el disco ya que fueron la inspiración del mismo.

Esta última aventura musical de Perkins (The Cruel Sea, Beasts of Bourbon, Thug, Tex Deadly and the Dum Dums, Tex, Don et Charlie…), que ha experimentado con el hard rock, las baladas country y los ritmos del blues, comenzó con una rara copia en vinilo del álbum Beans and Fatback del guitarrista estadounidense de los años cincuenta Link Wray, grabado en 1971 y encontrado por Walker.

Perkins y Walker alistaron para este proyecto al bajista Steve Hadley, el batería Roger Bergodaz y Evan Richards a la percusión para para grabar las diez pistas del álbum.

Entradas anticipadas, 15€, y en taquilla, 18€