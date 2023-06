¿Qué supone para usted recoger este Premio Lucentum a toda una carrera?

Para mí es un verdadero honor estar aquí, en la ciudad de Alicante, en el marco del Festival de Alicante. Si te soy sincero, por un lado me siento extraño al ser galardonado con un premio a una trayectoria porque, cuando miro atrás, tampoco es que tenga tantas películas. Pero por otra parte llevo más de 25 años en esto así que lo acepto encantadísimo.

Se reunió hace varias semanas con Ximo Puig, donde entre otras cosas se valoró la situación de la Ciudad de la Luz. ¿Qué opinión tiene acerca de estos estudios?

Los estudios de la Ciudad de la Luz son fantásticos. Cualquier persona que los haya visitado y que sepa en qué consiste esto de hacer películas sabe que aquí se ha montado un diseño increíble para todas las producciones. Lamentablemente estuvieron cerrados durante mucho tiempo, pero afortunadamente se han vuelto a abrir.

¿Tiene previsto en su agenda utilizarlos?

Siempre me quedé con la espinita de realizar alguna cosa por aquí. Tengo mucho vínculo con esta tierra porque mis padres viven aquí, en Santa Pola, desde hace más de 20 años. Para mí sería maravilloso poder venir aquí a los estudios, pero no solo aquí, sino que en realidad mi próximo proyecto, que será un largometraje, va encontrando cada vez más razones para trasladarse a la Comunidad Valenciana.

¿Cuándo sería eso? ¿Hay un plazo aproximado?

Vamos a ver si puedo estar rodando dentro de un año.

Se va a exponer Tesis, su primera obra. ¿Qué cree que haría diferente en el film a día de hoy?

A veces es inevitable mirar atrás y ver que hay cosas que cambiarías, hay películas que ves con más o menos incomodidad. Hace unos días hubo una proyección de Abre los ojos en la Cineteca de Madrid y es una de las películas que más me replanteo. Sin embargo, a veces retocar no significa hacer una versión mejorada de la película. En el caso de Tesis, es una película que me dio muchas alegrías y yo creo que ha pasado bien el paso de los años. Es una película que mantiene su suspense a pesar de que la tecnología ha cambiado. En el mundo de Tesis no existía aún Internet, si tuviera que volver atrás a esa película, la plantearía en términos de redes, obviamente.

¿Considera que es un director aferrado a unos géneros concretos?

Yo no me siento aferrado a ningún género. Hay géneros que me gustan más como espectador y supongo que son los que más siento como director. A mí me hubiera gustado ser director de un solo género, tipo Hitchcock, lo que pasa es que cuando vas absorbiendo la realidad que te rodea, hay historias que piden algún otro tipo de género. En principio no me cierro. Me costaría imaginarme en una comedia romántica porque no creo demasiado en la mistificación del amor, pero por lo demás habito cualquier género.

¿Cuál es el futuro que le ve al cine español en esta evolución que ha mostrado en los últimos años?

El futuro que tiene depende mucho de las plataformas digitales. La llegada de las plataformas ha generado una pequeña contradicción, la pandemia aceleró su proceso de auge y perjudicó notablemente la asistencia del público a las salas, que es de lo que se nutre fundamentalmente la industria del cine. Actualmente se da la paradoja de que prácticamente todas las películas tienen que pasar por una plataforma en cuanto a financiación o cofinanciación.

¿Qué supone eso?

Supone que hay muchísima gente trabajando en esta industria. Tenemos un país, y esto lo digo porque lo creo, con muchísimo talento. Tenemos muchísimos profesionales, donde se incluye a peso el importante papel de la mujer en el mundo cinematográfico. Es algo que se puede ver en el mundo de la fotografía, la dirección de fotografía es algo que siempre ha tenido muy pocas mujeres.

¿Considera que la industria española está suficientemente representada tanto en las diferentes orientaciones sexuales como en las diferentes identidades de género?

Es un proceso en marcha en el que toda la sociedad va avanzando. A veces se contraponen intereses como hemos visto un poco en la lucha entre el feminismo y el movimiento trans. Desde luego creo que hay un esfuerzo notable en la industria por dar mayor visibilidad. En mi caso, siendo gay, he reflejado bastante poco el mundo gay en mis películas, ahí tengo que ser honesto conmigo mismo, del mismo modo que no me he sentido impulsado a hacer una película autobiográfica. Lo que me ha llamado la atención a mi alrededor no ha tenido que ver necesariamente con mi orientación sexual, y lo que sí he hecho ha sido, cuando empecé a ser bastante visible en los medios, ser honesto conmigo mismo. Como no era algo que tuviese que esconder, lo dije públicamente.