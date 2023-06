Vivió la llegada y la partida de la Ruta del Bakalao. Sus excesos y su vertiente más oscura. Pero también el lado humano, de valores y de cambios. Y eso es lo que el cineasta valenciano Óscar Montón quiere reivindicar con su ópera prima, Quan no acaba la nit, que hoy jueves, a las 20 horas, se proyecta en los Kinépolis dentro del Festival de Cine de Alicante.

El alicantino Álex Peral forma parte del cuarteto protagonista, junto a Sergio Castillo, Roberto Hoyo y Álex Monterde, que da vida a un grupo de jóvenes que viven la Ruta a finales de los 80 y la sobreviven par reencontrarse a primeros de los 90.

"Se mitificó mucho el momento oscuro que en realidad no era tal", asegura Montón. "Por supuesto que había peligros, pero en la película tratamos la Ruta como algo más que estaba sucediendo, pero no como el centro de la vida de los chavales". Lo que hace es, afirma, "contarlo con sencillez y de forma muy sincera".

Dos documentales

El cineasta realizó en 2006 un documental sobre este tema para TVE y otro de producción propia que era "una retrospectiva", para sacar "los aspectos de la Ruta que no se habían contado". Cuando acabó pensó que quedaba aún mucho por contar y pensó en canalizarlo en forma de ficción. "Empecé a hacer el guion y tuve la suerte de juntarme con Tirso Calero y Begoña Soler que dieron un fondo a la historia y armaron los personajes".

Consiguió el apoyo del Institut Valencià de Cultura y durante cuatro semanas rodaron en València. "Por mi trayectoria previa conocía este fenómeno, no solo porque salía de fiesta sino porque luego trabajé en alguna de esas discotecas y conocí a los empresarios". Por eso, era consciente de que había que hablar de las cosas en su justa medida, sin redimensionar esta corriente que tanta repercusión tuvo en toda España. "No quería de ninguna manera ridiculizarlo y hemos sido bastante cautos en ese sentido para que la gente se vea reflejada pero que no se vean nombres de esas discotecas".

A partir de ahí, Montón trabajó con los personajes. "Cada uno tiene unas cualidades y unos defectos, y se acercan a la madurez en un momento concreto que no se volvería a repetir". Los personajes, afirma, son los que ocupan el papel de los diferentes perfiles de jóvenes que vivieron la fiesta.

Y ahí está también Chimo Bayo, figura mítica de la Ruta del Bakalao, que participa en la película pero no para hacer de sí mismo. "Me pidió no hacer de sí mismo e interpreta a un holandés que es un camello de altos vuelos".

Personajes

Para Álex Peral, protagonizar esta película ha sido como ver materializadas las historias que escuchó a sus padres sobre esa etapa, a través de su personaje, Carlos. "Diría que Carlos es el observador, el que se da cuenta de que es una época y que no todo es fiesta y diversión; soy como el sentido común, el paternalista. "No deja ser un reflejo que podría ser también de la sociedad actual, pero en vez de llamarlo la Ruta sería otra cosa".

Para Peral, que acaba de rodar Palacio Estilistas con Goya Toledo y Carlos Hipólito, considera que en la película "hay algo muy romántico, muy poético en cómo se cuenta la historia, desde un lugar muy sensible, con legitimidad, por eso la gente se identifica, porque es leal, honesta".

Además, el actor considera una suerte poder estrenarla en casa. "Me hace mucha ilusión porque es el festival con el que he crecido".

Sergio Castillo da vida a Fran, que es quien lidero "un poco" el grupo, con su ambición desmesurada por ir escalando en el mundo de la interpretación. "Con Fran vemos a dónde te lleva la ambición y lo que te dejas por el camino; es una reflexión de vida sobre a dónde amos con quién vamos". En este sentido, el actor afirma que "no soy para nada como Sergio y ponerme en esa piel me ha estimulado mucho".

Pol, interpretado por Roberto Hoyo, es el más irresponsable y el más inconsciente. "El que mejor se lo pasa", dice. "Utiliza la Ruta para esconder sus carencias familiares y de autoestima; es el más débil, pero lo intenta tapar. Por eso el público le coge cariño".

La actriz Álex Monterde pone el nexo de unión y también la cordura. "Cris es el personaje que más me ha costado encontrar, una persona con mucho carácter, pero que es muy permisiva hasta que dice hasta aquí". Es prima de Pol, primero novia de Carlos y después, de Fran. "Cris es muy sufridora que era el papel que tenían un poco las mujeres en ese momento, un poco las de madre del grupo":

Para Monterde, "a la gente que lo ha vivido desde dentro le genera una nostalgia en la mirada, les genera felicidad ese recuerdo; por eso creo que la película va del amor".