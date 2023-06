Bob Dylan llega este jueves a Alicante en la cuarta parada de su gira española para brindar al público uno de sus escasos conciertos en nuestro país -una docena en ocho ciudades- donde no están permitidas ni imágenes ni dispositivos electrónicos que alteren al músico estadounidense, que el pasado mes de mayo cumplió 82 años.

El concierto phone free implica que los espectadores recibirán a la entrada una funda especial para sus telefónos móviles o relojes inteligentes, que quedará precintada mediante un dispositivo de seguridad durante todo el concierto, con el fin de que el público disfrute de una velada única sin mayor distracción que atender las canciones del músico de Minnesota durante la hora y media prevista de show. La prohibición también se extiende a cámaras y fotógrafos profesionales de los medios de comunicación. Aunque en un principio se indicó que un fotógrafo oficial alojaría en su web e Instagram las imágenes de cada concierto, finalmente no ha sido así.

Bob Dylan se subirá a las 21.30 horas al escenario de la Plaza de Toros de Alicante, que abrirá sus puertas al público dos horas antes, a las 19.30 horas, para evitar la acumulación de espectadores por este sistema especial de entrada.

A diferencia de los conciertos anteriores realizados en Madrid, Sevilla y Granada, con aforos de entre 1.500 y 2.000 personas y entradas agotadas, la cifra de entradas puestas a la venta en Alicante es mucho mayor, rondan las 6.000, por lo que aún hay localidades disponibles en distintos precios -90, 120 y 185 euros, sin incluir gastos de tramitación-, según ha indicado la empresa organizadora del concierto, Ibolele Producciones, que no ha proporcionado datos de las entradas vendidas, aunque en el gráfico de la web aparecen más de tres cuartas partes ya adquiridas.

La última vez que Dylan actuó en la provincia de Alicante fue hace quince años, en 2008, en un concierto en el Centro de Tecnificación de Alicante, y con anterioridad lo hizo en la Plaza de Toros de Benidorm en el año 2004.

De acuerdo a las actuaciones ofrecidas ya en España, Dylan no deja lugar a la nostalgia con antiguos éxitos como Like a rolling stone o Blowin' in the wind, de entre sus más de 600 canciones compuestas, y se centra sobre todo en desgranar temas de su último disco de estudio, el número 39 de su corpus musical, titulado Rough and Rowdy Ways (Maneras ásperas y ruidosas, en su traducción al español), publicado en 2020 con diez temas originales, aunque incluye también títulos de Shadow Kingdom, el reciente disco y película de un recital ofrecido en 2021 con algunas reinterpretaciones de antiguos temas.

El de Minnesota se acompaña de cinco músicos en el escenario, toca el piano y la armónica en algunas canciones, que viajan entre el blues, el swing y el rock. De pocas palabras, el músico convence a su público siempre, sin saber si esta será una de sus últimas giras. Después de Alicante, Dylan tocará en Huesca (17 de junio), San Sebastián (19 y 20), Logroño (21) y Barcelona (23 y 24).