A falta de un mes para que comience el Festival Noches Mágicas, que se celebra del 27 de julio al 13 de agosto en los Jardines de Abril de Sant Joan, va sumando actividades al cartel de conciertos de artistas nacionales e internacionales, así como de bandas locales, algunas de cuyas actuaciones ya han agotado las entradas.

Este año, además, el recinto acoge la primera edición de otro festival, Music In The Garden, que ofrecerá, en dos días consecutivos, ql 11 y 12 de agosto, los conciertos de grupos nacionales e internaciones en los géneros indie, pop y rock. La banda noruega Kakkmaddafakka -que visitó festivales como el Low hace unos años- será uno de los grandes atractivos y Music In The Garden también contará en su cartel con Dorian, Carlos Sadness, Siloé, Gran Angular, Diagnóstico Binario y los dj’s Jes Set, Cristian Set Roc, Kokedama y Suzukid, entre otros artistas.

La nueva edición del festival para este año 2023 ofrece los espectáculos, con aforo limitado, de Andrés Suárez (27 de julio), Luz Casal (28 de julio, con entradas agotadas), Revólver (29 de julio), Ara Malikian (30 de julio), Goyo Jiménez (2 de agosto, con entradas agotadas), Siempre Así (3 de agosto), Fangoria (4 de agosto), Los Secretos (5 de agosto), Ainhoa Arteta & Celso Albelo (6 de agosto), Faemino y Cansado (9 de agosto), Raphael (10 de agosto, con entradas agotadas), el festival indie Music In The Garden con KAKKMADDAFAKKA, Dorian y Carlos Sadness, entre otros, (11 y 12 de agosto) y Miguel Campello (13 de agosto).

El Escenario Nordés acogerá los directos, en horario de 21 a 22 horas, de las bandas Boga, Alkimia, Xeco Rojo, Tr3s de Azúcar, Zara Zamora, tributo a Héroes del Silencio, David Prada, Rubber Duck e Involukra2.

Después de los conciertos en los Jardines de Abril, cada noche será una fiesta temática donde la zona de la pinada será testigo de los mejores dj sets y after parties: 80’s Summer Party, con dos fechas, el 4 y 5 de agosto; Guateke’s Party, tras el concierto de Raphael; La Feria Party al más puro estilo feria de abril tras la actuación de Siempre Así y la Summer Night Party, tras los conciertos del resto de grupos y artistas.

Arte

El recinto de Jardines de Abril acogerá las exposiciones de pintura de las artistas Marina Iborra, Tachi Lloret, Enero Lacasa y Lucía Vallés, las exposiciones de escultura de Roy Ledgard en madera y Carmen De La Fuente en cerámica, y las performance, espectáculos y arte en directo por Jauja Espectáculos con Yeri Ruiz, Juan El Mago y Susana Fabregat.

A su vez, dispondrá de un Vintage Market con siete stands y el Stars Deco, una boutique en la capilla con exposición de artículos de arte.

Gastronomía y cócteles de autor

La oferta gastronómica ofrecerá este año una experiencia con la mejor cocina en diferentes esencias, desde la más formal hasta la más desenfadada. Luna by Terre Catering buscará conquistar los paladares más exigentes; para los interesados, esta opción está disponible sólo bajo reserva y para plazas limitadas. También se contará con el Espacio Street Gastro, una de la mano de Alacant Street Food Market, con una amplia selección para degustar de una forma más informal y distendida con amigos y familia sin previa reserva.

El festival dispondrá por primera vez en su carta de una selección de cócteles de autor.