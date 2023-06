Como si el nombre del lienzo fuera una premonición de aquello que perdemos en un cajón para más tarde darle la importancia que tiene al encontrarlo: Rosario de Velasco (1904 – 1991), imprescindible y una de las tantas mujeres cuya página en los libros de historia del arte ha sido arrancada, dejando que su recuerdo se oscureciera hasta casi desaparecer, será recordada próximamente en una exposición del Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid. En esta muestra, un bodegón con una historia detrás que une el Thyssen y a Rosario de Velasco con la provincia de Alicante: ‘Cosas’, una pintura que no retrata flores ni frutos, sino una mesa aparentemente desordenada donde objetos cotidianos cobran tanta vida como la bola de cristal que, en el centro, refleja un potente autorretrato de la autora. Un tesoro hallado y cedido a la familia de Velasco por una persona cercana a la Marina Baixa que prefiere mantener el anonimato.

La muestra contará con las obras de su primera época (sobre 1930 – 1935), “cuando Rosario ganaba muchos premios y era muy reconocida”, cuenta su sobrina-nieta Toya Viudes de Velasco a INFORMACIÓN.

Rosario de Velasco comparte espacios con Ángeles Santos, Maruja Mallo o Remedios Varo en el Museo Reina Sofía gracias a cuadros como ‘Adán y Eva’ o la obra sin título conocida como “el cuarto de los niños”. Con cuadros en el Museo de Arte Contemporáneo POMPIDOU de París, o en el el Museo de Bellas Artes de Valencia, entre otros espacios, como el Museo del traje de Madrid, pero ni su nombre ni su rostro han logrado permanecer en el imaginario colectivo, algo que su familia trató de remediar cuando se puso manos a la obra y pidió ayuda a través de redes sociales para encontrar los cuadros de la que fuera discípula de Fernando Álvarez de Sotomayor.

Integrante de la Sociedad de Artistas Ibéricos y próxima a la nueva objetividad alemana, Rosario de Velasco fue una de las más aclamadas pintoras de su época y no cesó nunca de pintar, dejando tras de sí cientos de obras que sus descendientes siguen catalogando. A partir de los años 30, la joven Rosario colgaría sus cuadros en múltiples exposiciones, tanto en España como en ciudades de reconocido prestigio cultural y artístico como París o Berlín, lo que la impulsó a postularse como una de las imprescindibles de la pintura española.

‘Cosas’, un tesoro escondido en Alicante

La búsqueda ha traído muchas sorpresas y una de ellas se escondía precisamente en un lugar cercano a Benidorm, donde una particular anónima conservaba como un tesoro el bodegón titulado ‘Cosas’, fechado en 1935 y que será una imprescindible en la futura exposición del Thyssen.

Del bodegón Toya Viudes de Velasco no conocía más que una reproducción que halló a través de la hemeroteca de la Biblioteca Nacional: “tenía constancia de él porque lo había visto en algunas publicaciones de la época: guardaba un recorte de prensa de 1935 que había encontrado en la hemeroteca de la BNE y en esa aparecía ese cuadro, un cuadro que me interesaba muchísimo: no es un bodegón de flores o frutas, sino un bodegón de cosas que además tiene algo muy especial que hay como una bola de cristal en el que se ve el reflejo de la pintura, era un cuadro que me interesaba muchísimo…”.

Tras comenzar la búsqueda de los cuadros de Rosario se pusieron en contacto con la familia muchas personas, entre ellas una artista anónima de la provincia de Alicante, que invitó a Toya a su casa para revisar la obra que conservaba de Rosario: “cuando fui a casa de esta persona no tenía ni idea de lo que me iba a encontrar porque ella no me había enviado ninguna foto de los cuadros que tenía, fui un poco a ciegas y cuando entré en su casa (ella también se dedica a pintar) y entré a un estudio que tiene y vi el cuadro... puedes imaginarte la sorpresa, porque además sólo lo había visto en blanco y negro”.

Recordar a la artista

“Podríamos contar tener ahora mismo 300 obras registradas”, relata Toya Viudes. Entre todos estos trabajos se hallan su obra en papel más tardía, retratos… “no todas son para exponer en el Thyssen, pero vamos a poder organizar un montón de cosas más porque se trata de recuperar a Rosario como una de las grandes figuras, ella fue una de las grandes artistas de los años 30 sobre la que no se ha hecho prácticamente nada, hay muy poco investigado y muy poco escrito...”. Su familia lo tiene claro: el objetivo es recordar a la artista, empezar con este proyecto e impulsar investigaciones relacionadas con Historia del Arte centradas en Rosario de Velasco, estudios, artículos y más muestras específicas posteriores a la que próximamente se podrá disfrutar en el Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid.