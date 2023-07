Ava Gardner lució toda su belleza y su magia en “La condesa descalza”, película dirigida en 1954 por Joseph L. Mankiewicz y protagonizada junto a otro de los grandes mitos del séptimo arte, Humphrey Bogart. En esta cinta, la actriz da vida a María Vargas, una brillante bailarina española que da el salto a los escenarios de Hollywood.

Este drama que combina romance e intriga y en el que tres cineastas, deslumbrados por el talento de esta bailarina, la lanzarán al estrellato, se proyecta el martes en el 46º Festival Internacional de Cine de Elche, dentro de las actividades paralelas, en este caso dentro de la conmemoración del centenario del nacimiento de la mítica actriz, motivo por el que se le ha dedicado el cartel de esta edición, realizado por por Mario-Paul Martínez.

La obra se centra en una llamativa ilustración de la actriz Ava Gardner, que aparece acompañada por elementos tradicionales del Festival y de la ciudad de Elche, como las palmeras, la Basílica de Santa María o el Palau de Altamira.

"La condesa descalza" se podrá ver en los Cines Odeón a partir de las 19 horas, y la entrada será libre y limitada al aforo del local.

Ava Gardner, nacida el 24 de diciembre de 1922 en Carolina del Norte, fue una actriz icónica y es considerada una de las grandes estrellas del siglo XX y uno de los mitos del cine. Conocida por su deslumbrante belleza y su talento en la pantalla, Gardner se convirtió en una de las principales estrellas de Hollywood durante la época dorada del cine. Su carrera abarcó más de cuatro décadas, y protagonizó películas emblemáticas como "The Killers" (1946), "Mogambo" (1953) y "The Night of the Iguana" (1964). Su legado como una de las grandes divas del cine perdura hasta el día de hoy.

46ª edición

El Festival de Cine de Elche, organizado por Fundación Mediterráneo con la colaboración del Ayuntamiento de Elche y del Cine Club Luis Buñuel, es el certamen cinematográfico decano de la Comunidad Valenciana y celebra su 46ª edición del 11 al 21 de julio.

Las proyecciones de los cortometrajes y largometrajes tendrán lugar en el Hort del Xocolater y Cines Odeón del 11 al 20 de julio, mientras que el viernes 21 de julio se entregarán los premios en la Gala de Clausura del Festival.

Junto a las proyecciones de las secciones oficiales, también hay prevista una amplia programación de actividades paralelas, actividades transversales que abarcan desde cursos y talleres hasta mesas redondas donde poder debatir del séptimo arte.