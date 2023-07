La exposición Después de la UA, que se ha inaugurado esta mañana en la sala Sempere del MUA, plantea los posibles futuros del campus, de su arquitectura y de su comunidad humana y no humana. Así lo han detallado los comisarios de la muestra, Juan Carlos Castro-Domínguez, investigador y profesor de Proyectos Arquitectónicos en la EPS (UA) desde 2006, fundador y director de Fab Lab Alicante, y también comisario y gestor cultural de eventos relacionados con tecnología, arte sonoro y música electrónica; y la alumna de Arquitectura de la UA María Ponce Garrido.

En palabras de la rectora de la Universidad de Alicante, Amparo Navarro, se trata de una muestra que aborda los “futuros posibles” de la UA ante la obsolescencia de lo material. La propia rectora participa en un vídeo con el que comienza el recorrido expositivo, en el que "anuncia”, en una realidad ficcionada, que la UA dejará de ser presencial y pasará a existir tan sólo en el metaverso. La rectora ha detallado que "accedí a realizar esta colaboración en este vídeo porque me pareció un proyecto muy interesante que aúna arquitectura y ficción”, pero ha deseado, fuera de esta ficción, “larga vida al campus presencial”.

Una cápsula del tiempo

Los comisarios han explicado que la muestra cuenta con diversas secciones: arquitectura e infraestructuras, materialidades, no humano, paisaje sonoro y también con una sección que se asemeja a una “cápsula del tiempo” y en la que se invita al visitante a dejar objetos relacionados con la UA, para que sea una cápsula colectiva.

La muestra plantea la ficción especulativa como herramienta para reflexionar acerca de posibles cambios de futuro en cuanto a la manera de entender el ecosistema que conforma la Universidad de Alicante: su campus, su arquitectura y su comunidad humana y no humana. La exposición consiste en un espacio inmersivo y accesible, que reflexiona sobre el devenir de un futuro próximo, basado en experiencias de aislamiento social como la pandemia del covid, o el intenso debate acerca de las medidas a tomar ante la situación crítica de crisis medioambiental y cómo afrontar las nuevas formas de relacionarnos con la naturaleza y los no humanos. A través de diversas secciones -arquitectura e infraestructuras, materialidades, no humano y paisaje sonoro- se plantea una reflexión sobre el pasado, presente y futuro de nuestro campus universitario.

Actividades

La propuesta expositiva se completa con una serie de actividades que invitan a la comunidad universitaria y a público general a la participación: creación de una cápsula del tiempo colectiva; visitas guiadas por los comisarios de la exposición (12 y 14 de julio a las 12 h); celebración de la Noche en Blanco (21 de julio) con un pase especial a la exposición y una visita nocturna a las infraestructuras de la UA.

Diseñada por la Escuela Politécnica Superior con el patrocinio de Hidraqua, la exposición permanecerá abierta al público hasta el 22 de julio.

El acto inaugural ha contado también con la asistencia de Catalina Iliescu, vicerrectora de Cultura, Deporte y Extensión Universitaria; Virgilio Gilart, director de la EPS, y Carmen Cobela, directora del Servicio de Cultura.