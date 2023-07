"The Future Past Tour 2023" aterrizó ayer en Murcia. Melenas y camisetas negras corporativas abarrotaron el estadio Nueva Condomina en uno de los tres conciertos que la banda de heavy metal Iron Maiden ofrece en España este año. Tras actuar en Barcelona el pasado martes 18 de julio, la legendaria formación británica se subió al escenario murciano y ofreció un concierto con un gran despliegue escénico, protagonizado por cuatro pantallas y una gran lona trasera que cambiaba de imagen en prácticamente cada canción, rememorando visualmente la época del tema que interpretaban.

Los Maiden, conocidos como la banda de heavy metal más grande de todos los tiempos, llegaban a Murcia para presentar su último trabajo, "Senjutsu" (2021). El espectáculo fue un viaje por el pasado y presente de la banda, con un setlist que no se salió de lo previsto y coincidió con el del resto de conciertos que han ofrecido durante su gira europea, que comenzó en mayo en Eslovenia.

Fieles de distintas generaciones

Si hay algo que caracteriza a la formación es, sin duda, la heterogeneidad de sus seguidores y, de hecho, ayer pudieron verse en Murcia fieles de muy distintas generaciones, desde fans que han crecido a la vez que los miembros del grupo, ya bien cerca de los 70, hasta pequeños metaleros a los que sus progenitores han introducido bien temprano en el género. Todos ellos corearon himnos como Fear Of The Dark, The Trooper o Hell On Earth. Algunos llevaban desde la apertura de puertas a las 17.00 guardando su sitio para presenciar el espectáculo en primera fila y llegaron a soportar altísimas temperaturas que el mismo Bruce Dickinson comentó durante el concierto: “no he tocado en 40 años con este calor”, apuntó el vocalista durante el concierto.

Calor y fallos de iluminación

A pesar del calor, los asistentes al espectáculo se volcaron en todo momento con el grupo, incluso en los lapsos en los que se produjeron fallos en la iluminación. Quizá el final quedó algo deslucido por esta causa y, mientras los fans esperaban un bis, los miembros de Iron Maiden abandonaban el recinto ajenos a los atascos que vivirían sus seguidores para salir de la ratonera del Nueva Condomina.

La mascota de la banda Eddie the Head, que les acompaña desde los primeros sencillos, estuvo, cómo no, presente en distintos momentos del concierto, tanto en las imágenes en pantalla, como sobre el escenario, acompañando físicamente al sexteto en algunos momentos.

Murcia continúa acogiendo eventos musicales de primer nivel, en esta ocasión, el espectáculo estaba organizado de nuevo por Madness Live!, la promotora especializada giras y conciertos rock/metal que el pasado junio promovió el Rock Imperium Festival 2023 en Cartagena, con un cartel protagonizado por bandas de la talla de Kiss, Deep Purple o Helloween. Iron Maiden continúa su paso por España con un tercer concierto en Bilbao este mismo sábado 22 de julio.