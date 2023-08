El festival Brilla Torrevieja ofreció el concierto de la banda estadounidense de hip hop/pop Black Eyed Peas el pasado sábado en un espectáculo que reunió a más de 7.000 personas. Entre los asistentes, además de alicantinos, había espectadores procedentes de 31 ciudades españolas y 23 países, tales como, Alemania, Holanda, Islandia, Argentina o Estados Unidos.

El concierto puso a bailar durante más de dos horas a un público entregado donde sonaron grandes éxitos, como I Gotta Feeling, Let’s Get It Started o Where is the Love?, entre otros. Así mismo, la noche contó con momentos tan destacados como el regalo de las gafas del solista Will.i.am a uno de los espectadores y la subida al escenario de una fan para participar en una de las canciones.

Con 28 años en el panorama musical y más de 10 álbumes de estudio, los asistentes también pudieron disfrutar d las canciones de Elevation, el último disco de la banda, que cuenta con colaboraciones de artistas como Shakira, Daddy Yankee y Anuel, entre otros.

Última actuación

El festival Brilla Torrevieja cerrará su tercera edición el día 16 de agosto con la actuación de Israel Fernández y Diego del Morao. El cantaor y el guitarrista entrelazan repertorios de los grandes del flamenco con sus propias composiciones que mantienen la esencia del género antiguo combinado con un toque actual y moderno. Un espectáculo donde improvisan rítmica y melódicamente creando momentos irrepetibles.