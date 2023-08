"Cuando te dedicas a la música sueñas con llenar grandes estadios, pero también con ser partícipe de proyectos tan bonitos como este". El proyecto es la nueva película Campeonex, recién estrenada en los cines, y quien suscribe la frase es Cheti, músico alicantino de 26 años que ha puesto banda sonora a esta cinta que saca sonrisas y que cuenta las nuevas aventuras del equipo de deportistas con otras capacidades creado por Javier Fesser.

Cheti (Nacho Follana Ugarte) es autor junto al artista sevillano Chukky de la canción Volar y vivir, que se escucha en la película y de la que Fesser cuenta que se enamoró en un viaje a Benidorm que realizó con un grupo de personas con discapacidad tiempo atrás. La canción, entonces llamada ¡Qué bueno!, nació hace tres años en casa de Cheti con los primeros acordes de guitarra, que luego completó con el rapero sevillano y que acumula 14 millones de reproducciones en Spotify y 23 millones de visualizaciones en YouTube .

Ahora los jóvenes músicos han atendido la petición del director de Campeonex y han grabado una versión propia para la película cambiando parte de la letra. "La hemos adaptado a la película porque antes el mensaje central de la canción era el amor y el desamor y ahora habla de temas como la amistad, el compañerismo y el afán de superación. Hemos querido sacar una versión con otra letra y otro título, aunque mantiene la misma esencia, que es hablar de la parte buena de la vida", explica el alicantino.

"Curiosamente, la canción surgió en el confinamiento, una época oscura que invitaba a cantar cosas más tristes, pero transmite paz y buen rollo y ahora se ha convertido en el himno de la película", señala ilusionado el cantautor, quien revela entre bromas: "Tenemos pendiente invitar a Javier Fesser a una cena".

El primer contacto que el alicantino tuvo con el director fue hace un año con su cortometraje Kellys, donde ya incluyó la canción primigenia, convertida en emblema de la Asociación Española contra el Cáncer, "y a raíz de ahí quiso que participáramos en la película con la nueva versión. Yo también estoy muy conectado con el mundo de la discapacidad porque mi madre trabaja en este campo, y para mí ha sido un orgullo". "La discapacidad está en nuestras percepciones y en una imagen equivocada, probablemente heredada", apunta tras añadir que su canción "está alineada con ese objetivo de autonomía, energía, vitalidad y alegría del colectivo de la discapacidad".

La película

Antes del estreno, Cheti ya había disfrutado de Campeonex: "La he visto ya seis veces. Me encanta y no puedo ser objetivo. He reído, he llorado, y animo a todo el mundo a verla. Tiene la esencia de la primera, que ya supuso un cambio de paradigma brutal. Es un proyecto muy bonito y estoy muy contento de haber trabajado con este equipo y poner mi granito de arena en él".

Respecto a la experiencia de escuchar su canción en plena trama, indica que "ha pasado casi un año pero es increíble, aún no me lo acabo de creer. Y acaba y yo sigo escuchándola en mi cabeza". Entre la rumba y el rap, la pegadiza melodía es un ejemplo de la música que le gusta hacer a Cheti, la que le sale en cada momento "y que transmita paz y buen rollo".

El autor

Afincado en Madrid desde hace ocho años, donde compagina la música con estudios de Odontología y un Máster en Ortodoncia, imagina que "llegará un momento en el que tenga que elegir entre una u otra carrera, pero de momento siento mucha responsabilidad ante ambas".

El cantautor grabó su primera canción hace unos cinco años, 5 de la tarde, (casi 8 millones de reproducciones en Spotify) y desde el primer momento ha tenido muy buena acogida del público, que tiene 400.000 oyentes mensuales en plataformas. También formó parte del grupo Sunvalley y calcula haber compuesto entre 25 y 30 canciones. El pasado mes de mayo grabó su primer disco, Cheti no saca música a la moda, una declaración de intenciones que no olvida su espíritu vitalista.

Entre sus próximos conciertos destaca su actuación el 23 de septiembre en el festival El Jardín de las Delicias de Madrid. Acaba de grabar una canción nueva con una artista argentina que saldrá en septiembre y prevé hacer una gira con el nuevo disco y al calor de la película de Fesser.