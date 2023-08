Un festival como los de antes. No hay mejor definición sin duda para Visor Fest, que celebrará su nueva edición los próximos 22 y 23 de septiembre en La Fica, Murcia.

Visor Fest no solo apuesta por recuperar lo mejor de un pasado reciente y glorioso, sino que también consigue que lo vivamos en el presente ¡como si no hubiera pasado el tiempo! Para ello, y siempre pensando en su querido público, ofrece todas las comodidades posibles: cero solapamientos, aforo reducido, recinto sin front stage, y conciertos con duración y formato de sala, ¡como los de antes!

Así da gusto. Pero claro, hay que añadir además una programación de lujo, con nombres de los que se han marcado a fuego en nuestra educación melómana... y hasta vital. Y desde hoy, ya sabemos cómo se distribuirán cada día los fabulosos artistas que integran este cartel de ensueño. El viernes 22 de septiembre disfrutaremos de los directos de Orchestral Manoeuvres in the Dark, Inspiral Carpets, The House of Love y The Primitives. El sábado 23 de septiembre será el turno de Suede, Echo & The Bunnymen, Nada Surf y Mercromina.

Un póquer de ases para cada jornada en una de las citas indispensables en la geografía de festivales de nuestro país. Un auténtico quién es quién de la música de nuestros 80 y 90. Y una oportunidad única para disfrutar de aquellas canciones que no solo marcaron una época, sino que también marcaron nuestras vidas.