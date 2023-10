Alicante se prepara para recibir el M Fest 2023, una celebración musical organizada por Fundación Mediterráneo que este año cuenta con la participación especial de tres artistas reconocidos a nivel nacional e internacional como Helado Negro, Carlota Flâneur y Maika Makovski. Además, este evento quiere ser una plataforma de lanzamiento para otras tantas bandas emergentes de la provincia, FlyingPigMatanza, Viscopaf y Burro.

Como inicio de las actividades del M Fest, este jueves 19 de octubre, a partir de las 20 horas, se ha organizado un coloquio protagonizado por el periodista y escritor barcelonés Nando Cruz. Esta charla busca ofrecer una perspectiva crítica y reveladora sobre la industria musical, tema central de su último libro, Macro Festivales. El agujero negro de la música.

Los grandes festivales se han convertido en un fenómeno que trasciende la propia música, cuando no contribuye directamente a su estrangulamiento. Mueven miles de millones de euros, atraen turismo, exigen subvenciones, blanquean marcas, explotan a artistas y trabajadores y saquean al público. Aun así, no hay ciudad, grande o pequeña, que no apueste por el suyo.

Nando Cruz disecciona en este libro una industria que ha crecido hasta desbordarse y nos sumerge en su historia y entresijos para entender que hay detrás de ese fin de semana bucólico de confetis, pulseras, luces y conciertos.

Para ello, el periodista estará acompañado por Nuria Díaz, ambientóloga y socia fundadora de EcoEvent, empresa dedicada a la consultoría, gestión y organización de actividades sostenibles, muy ligada al sector cultural y a los grandes festivales de música en España.

Nando Cruz es periodista musical desde finales de los años 80. Ha colaborado en revistas musicales, prensa generalista, programas de televisión y emisoras de radio. En los últimos años, ha disfrutado como nunca visibilizando realidades musicales marginadas por la cultura oficial desde la serie de reportajes «Otros Escenarios Posibles» publicada en El Periódico de Catalunya y el programa de radio «10.000 Fogueres» que emite Betevé.

Conciertos

El 20 de octubre, las actuaciones del M Fest arrancarán con una actuación enérgica de Viscopaf, banda alicantina que combina elementos de la música indie de los 80/90 con toques de R&B y dreampop actuales. A continuación, Carlota Flâneur se adueñará del escenario para ofrecer su pop distintivo. Las entradas están disponibles en taquilla y en la web www.fundacionmediterraneo.es

Hace algo menos de dos años, Carlota Flâneur irrumpía en la escena musical con Brains, un trabajo en el que anticipaba su pop tierno y colorido. Su primer disco profundiza en esta línea y le está trayendo grandes éxitos de público.

El 2 de noviembre, FlyingPigMatanza compartirá sus emotivas melodías, preparando el terreno para el artista estadounidense Helado Negro, quien promete un viaje musical bilingüe, combinando influencias de su herencia ecuatoriana con el avant-pop político.

Para culminar, el 17 de noviembre, Burro, un proyecto nacido de la colaboración entre dos íconos de la escena acústica independiente de Alicante, se unirá a la mallorquina Maika Makovski, consolidando una noche inolvidable de música y pasión.

Cada banda y artista que participa en el M Fest trae consigo una historia única. Por ejemplo, Helado Negro, pseudónimo artístico de Roberto Carlos Lange, ha sido galardonado en múltiples ocasiones por su contribución a la música. Originario de Florida y con raíces ecuatorianas, su música es una fusión de culturas y sonidos.

Por su parte, Maika Makovski, con ocho discos de estudio, es una artista que continúa evolucionando y sorprendiendo con su talento. No sólo es una compositora e intérprete talentosa, sino que también ha explorado el mundo del teatro y el cine.

Luis Boyer, presidente de la Fundación Mediterráneo, recalca el compromiso de la entidad con la escena musical alicantina: “Nuestra misión es complementar la oferta cultural en Alicante. Queremos atraer a audiencias jóvenes, y al mismo tiempo, consolidar la relación con quienes ya nos conocen. A través de M Fest, buscamos ser un puente entre artistas emergentes y un público más amplio, especialmente enfocados en la provincia de Alicante”.

Más allá de un festival

El M Fest va más allá de solo presentar música; busca convertirse en una herramienta de crecimiento para artistas locales. Por ello, se han programado sesiones dobles, donde bandas con trayectorias consolidadas compartirán escenario con grupos emergentes, promoviendo un intercambio cultural y musical.

Desde su concepción, Fundación Mediterráneo ha trabajado para convertir el M Fest en una plataforma sólida que destaque la diversidad musical de la provincia de Alicante. Con géneros que abarcan desde el folk hasta el hip-hop, el festival es testimonio de la riqueza musical de la terreta.

La coordinación del festival, a cargo de Alejandro Tévar y Miguel Carratalá, ha mantenido un formato de ciclo de conciertos que, aunque concentrado en tres fechas claves, promete una experiencia inmersiva. Las entradas ya están disponibles en la plataforma "Entradas a tu alcance", así como en la taquilla del Aula de Cultura de Alicante.

El proceso de selección de bandas ha sido meticuloso, buscando que sean activas, con discos recientes o próximos a lanzarse y que tengan un repertorio propio y distintivo. Además, el M Fest quiere ir más allá de ser un simple festival: aspira a enriquecer la programación cultural de Alicante, atraer a audiencias de todas las edades y ofrecer una programación rica en géneros, estilos y, sobre todo, en calidad musical.