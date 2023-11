La Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos Guillermo Heras da este viernes el pistoletazo de salida con el Arniches casi lleno para ver una obra de un decano de la dramaturgia, José Sanchis Sinisterra, buen augurio para una semana que ofrecerá al público de Alicante una quincena de montajes teatrales, y otras actividades, que se prolongarán hasta el 11 de noviembre. Seis de ellas se representan este mismo fin de semana.

La directora de la Muestra, Mónica Pérez Blanquer, ha expresado este viernes su "emoción" por empezar esta 31ª edición con las entradas agotadas en algunas propuestas. Casi es el caso de la obra inaugural de este viernes, a las 20 horas, en el Teatre Arniches, El lector por horas de Sanchis Sinisterra, para la que apenas quedan localidades.

"Empezar con una pieza de estas características es un gran placer", ha señalado la directora al equipo de esta producción, que llevará a escena la obra escrita en 1999 por este valenciano de 82 años, máximo representante de "la autoría viva", a la que seguirán este sábado dos piezas de generaciones más jóvenes de autores. Obras generacionales e intergeneracionales, edadismo o invisibilidad son algunos temas abordados ya en la presentación de la Muestra de este viernes, que se tratarán, ha indicado Pérez Blanquer, en las jornadas profesionales de esta edición.

El lector por horas ha sido posible gracias a la coproducción de la Sala Beckett, el Institut Valencià de Cultura y el Teatro de la Abadía, como ha destacado Roberto García, director adjunto de Artes Escénicas del IVC, quien ha señalado que el montaje es "un homenaje y un tributo" al autor, Sanchis Sinisterra, que asiste a la representación y participa en una de las actividades paralelas.

La obra está dirigida por Carles Alfaro y protagonizada por Pep Cruz, Mar Ulldemolins y Pere Ponce, que han coincidido en subrayar la complejidad de la obra, "con personajes perturbados y perturbadores, con oscuros y claros", ha indicado Ulldemolins. "Es una de sus pequeñas obras maestras, inacabable de por vida, que abre numerosas posibilidades al público y el espectador la cierra como considere. Habla de familia, de intereses, de comunicar con las palabras, que no siempre sirven para expresar sino que a veces se utilizan para especular", ha señalado Alfaro, quien apunta que el espectador debe estar atento para no perderse, "algo que no es un esfuerzo, sino un atractivo".

Pere Ponce da vida al lector contratado por un padre con el fin de que lea novelas en voz alta a su hija ciega y ha subrayado "la potencia que tiene la literatura en el oyente, cómo la fabulación y la ficción se imponen", mientras que Pep Cruz ha indicado que los libros "son un arma cargada de futuro, que deja huella cuando no se lee con preparación suficiente".

La programación de la Muestra continúa el sábado con un doble programa en Las Cigarreras cuyo hilo conductor es el humor al servicio de la reflexión social y política. A las 19 horas, la autora Alessandra García presentará en la Caja Negra Mujer en cinta de correr sobre fondo negro, pieza que obtuvo el XXV Premio MAX al Mejor Espectáculo Revelación en 2021 y el Premio Ojo Crítico de Teatro 2022. Para esta comedia ya no quedan localidades.

Le sigue a las 21 horas en Las Cigarreras la obra Aspecto global de la cuestión de Atresbandes, una de las compañías de referencia para entender los nuevos derroteros de la dramaturgia contemporánea española, que propone una tragicomedia con el foco en las relaciones humanas de la sociedad occidental acomodada.

El domingo continuará la Muestra en el Arniches con la lectura dramatizada de un texto de Guillermo Heras Siempre quise (delirio de confinamiento), constantemente referenciado en la Muestra por su labor durante treinta años; y volverá por la tarde a Las Cigarreras con la obra Paradís de Sergio Baos y Curva España de Chévere. Otra compañía joven, La Tristura, representará el lunes en el Principal de Alicante una de las obras más esperadas, Future Lovers.

La Muestra de Teatro de Alicante es posible gracias a la colaboración de las administraciones central, autonómica, provincial y local. En la presentación han participado la subdirectora de Teatro del Inaem, Ana Fernández; el diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro; el ya citado Roberto García del IVC; la concejal de Cultura de Alicante, Nayma Beldjilali, y la directora institucional de Artes Escénicas de la Fundación SGAE, Ana Graciani.

Premio Ana Diosdado 2023

Graciani ha desvelado que la autora ganadora del V Premio SGAE de Teatro Ana Diosdado para textos escritos por mujeres ha sido la sevillana María Díaz Mejías por el texto Mater Dolorosa, una obra escrita desde el sarcasmo y el desgarro "que habla de la confrontación entre el deseo y el derecho a ser madre, con una crítica a las clínicas de maternidad subrogada que hay en otros países".

Además del premio en metálico de 4.000 euros, la obra será publicada en la colección TeatroAutor de la Fundación SGAE y será incluida en la edición de 2024 del Ciclo SGAE de Lecturas Dramatizadas. La autora ha recibido el galardón esta tarde en Las Cigarreras.

"Me alegra este reconocimiento al trabajo que hace una dramaturga en la intimidad, a todas esas horas… Y sin duda, significa mucho para mí conceder el Premio SGAE de Teatro Ana Diosdado a un texto controvertido, que habla de un tema importante del que se habla muy poco, la gestación subrogada", ha apuntado María Díaz. "Me llena de felicidad que el jurado haya considerado este tema, una de las esclavitudes sobre la mujer del siglo XXI, tema muy delicado en el que profundicé durante algo más de un año de investigación", ha señalado.