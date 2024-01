El artista alicantino Luis Sanus recupera el pulso de la abstracción en su nueva exposición, Ātman, que inaugura este viernes, a las 19 horas, en la Fundación Mutua Levante de Alcoy, lugar donde nació hace 52 años. En esa vuelta a "casa", Sanus presenta una treintena de obras, en su mayoría pinturas, realizadas en los últimos cuatro años, pero también algunos frutos de su reciente incursión en la escultura, con las que transmitir su estado actual, la calma, representada, eso sí, a través de una explosión de color.

"Quiero pensar que esto es un reflejo de mi alma, lo menos tamizada posible por el pensamiento, y que expresa mi energía", apunta Luis Sanus, que apela al título de la muestra, Ātman, que se traduce como alma, y que acompaña su pintura con adjetivos como "luminosa y positiva".

Aunque se inició en la pintura abstracta en los años 90 tras licenciarse en Bellas Artes por la Universitat Politècnica de València, Sanus se encaminó a la figuración onírica, "que tenía mucho de expresionismo abstracto", indica el pintor, pero antes de la pandemia regresó a la abstracción "al sentir que necesitaba no contar tanto, ni encapsular la pintura en mensajes racionales".

"No hay nada premeditado detrás de mis obras. Llevaba tanto tiempo contando y denunciando cosas que me cansé de oírme -ríe- y ahora ha llegado la calma. Estoy muy tranquilo, hago meditación y yoga, y disfrutando de las cosas pequeñas del día a día. Me tiro a manchar pero no dejo que la cabeza articule mensajes, repito un gesto sin plan previo y el resultado es lo que sale tras muchas sesiones, pero desentendiéndolo de la carga de mensajes y pensamientos. Diría que es una llamada a la calma entre tanta agitación", explica el artista alcoyano.

Aunque en su pincelada hay referencias a Pollock o Kooning apunta que su arte de acción coincide en la forma pero no en el fondo: "Actúo sobre el cuadro sin premeditación. En ellos sí había un grito de animal enfurecido con el mundo y, en mi caso, no; heredo sus maneras, pero no el fondo".

Pintar sobre negatoscopios

En la exposición hay 8 "ejercicios" escultóricos -ahora estudia Cerámica Artística en la Easda de Alicante- y también 7 pinturas realizadas sobre negatoscopios, los aparatos que se utilizan para observar radiografías, ya que muchos centros médicos se deshacen de estos dispositivos. "Siempre he hecho cosas con pinturas fosforescentes y me gusta mucho trabajar con la luz no luz. Aquí les pongo luces led blancas y negras con temporizador y la pintura va cambiando", explica, tras hacerse con estas cajas lumínicas gracias a una amiga que trabaja en un hospital.

La exposición se puede contemplar hasta el próximo 11 de marzo.