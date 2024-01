Washington, bajo el objetivo de cinco profesionales de la fotografía españoles. Eso es DC.es | A Gaze at Washington, D.C. by five Spanish Photographers, la exposición recién inaugurada en la antigua Residencia de Embajadores de España en la capital de Estados Unidos, en la que participa la artista alicantina Rosell Meseguer (Orihuela, 1976) junto a los nombres de Paula Anta, Juan Baraja, Nicolás Combarro y Jesús Madriñán.

Los cinco autores son antiguos becados por la Real Academia de España en Roma, institución que celebra su 150 aniversario con esta exposición, entre otras, que se acompaña del libro DC.es, editado por La Fábrica y presentado hace unos días en Madrid. En ambos proyectos se reúne la mirada sobre la capital política del mundo a través de estos cinco artistas que utilizan la fotografía y que presentan una imagen diferente de Washington, que habla de distintos aspectos de la ciudad y de la propia personalidad de cada autor o autora al aproximarse a ella a través de la fotografía. En el caso de Rosell Meseguer, ella describe esta ciudad a través de sus plantas y en su proyecto funde botánica y poder político. City of Power. City of Trees [Ciudad de poder. Ciudad de árboles] Un herbario para Washington es el título de la serie realizada por la alicantina, que ha ido recolectando y resignificando diversas plantas cultivadas en la ciudad para trasladarlas después a imágenes realizadas con cianotipia. El arte científico de Rosell Meseguer viaja al Centro Botín A partir del ritual simbólico en el que cada presidente de EE UU ha plantado un árbol en el nº 1600 de la avenida de Pensilvania [la Casa Blanca], Meseguer muestra esa relación de los presidentes de Estados Unidos con las plantas, en su fusión de botánica y poder político. "Washington fue imaginada y pensada por el ingeniero francés Pierre L' Enfant. El proyecto de L' Enfant, quien planearía parques y la plantación de árboles, es la raíz de cómo la política, la historia, la ciencia, el arte o la sociedad del país pueden contarse por medio de sus árboles, flores y plantas", explica la artista, que primero se hizo con un libro sobre la botánica de la ciudad, muy rica en variedades de distintos continentes, y luego fue recolectando y resignificando cada planta hasta realizar su propio herbario, que aún no ha concluido. En él aparecen hojas de roble del Capitolio, de coníferas y pinos del cementerio de Arlington, la Saucer Magnolia de la Casa Blanca, la flora del Watergate Building o las flores de cerezos del Tidal Basin, un regalo de Japón a EE UU antes de la II Guerra Mundial. "La historia, el poder y la política son temas que he desarrollado en todos mis proyectos, y los herbarios también los he trabajado anteriormente. Para mí es muy natural mantener esas temáticas y volver a hacer herbarios", comenta la artista, que en este trabajo utiliza la fotografía a través de la técnica de la cianotipia, un proceso fotográfico que ofrece una copia negativa monocolor . "He hecho cianotipias desde el año 96. Y para este proyecto me monté un laboratorio analógico en el apartamento que me alquilé en Washington para hacer el trabajo allí", comenta Meseguer, que con este proyecto realiza un homenaje a la botánica y fotógrafa Anna Atkins, "que hizo el primer libro de fotografía de algas marinas con esta técnica, y vuelvo al primer herbario que realicé sobre plantas mediterráneas en 2005 cuando me dieron la beca de la Academia de España en Roma". En la exposición -que permanecerá hasta marzo en Washington- muestra siete de las veinte cianotipias que ha realizado y una serie de fotogramas en blanco y negro de otras plantas. A su juicio, "la delicadeza de las cianotipias contrasta con el poder del lugar donde se encuentran".