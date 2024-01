La cultura mod de los 60 y 70 y el rock and roll son rasgos que definen a Los Giros, la banda ilicitana creada en 2018 que reivindica el vinilo con aire retro y el modo de grabar canciones a la antigua usanza, tocando todos a la vez.

Después de dos EP publicados, el grupo de música acaba de lanzar su primer LP de diez canciones, Acción, y se prepara para una minigira de conciertos en Alemania con paradas en Colonia y en Mannheim, el próximo fin de semana.

Los Giros son, en su formación actual, Iván Fernánez Doc Watson (voz y guitarra), Asencio Ortiz (bajo y voz), Raúl Pardo (batería) e Iván Latour (teclado y coros), aunque en la grabación y en la formación de los últimos dos años también han participado Desmond Stroud (teclado y coros) y Alessandro Riondato (bajo).

«Empezamos en 2008 buscando algo de rock and roll, teníamos grupos comunes y desde entonces, aunque el grupo ha ido cambiando, hemos estado tocando y publicando canciones», apunta Asencio Ortiz, días antes de iniciar los primeros conciertos para presentar las nuevas canciones de esta banda que en 2019 tocó en la mítica sala The Cavern de Liverpool, siendo el único grupo alicantino subido a ese pequeño escenario «sin hacer versiones, defendiendo temas propios», algo que «como experiencia estuvo muy bien», indica el músico.

«Somos una banda mod-rock and roll con estética sixties que publicamos los trabajos en vinilo y grabamos siempre en analógico, todos a la vez, y si alguien se equivoca volvemos a empezar. Es como se hacía antes, como los grandes», bromea el bajista de Los Giros, que respira influencias de grupos británicos como The Who, The Kinks, The Hollies o Small Faces -«aunque un poco más garajeros»- y sus miembros salen al escenario con americana, botines Chelsea y corbata «porque hay ciertos códigos que no podemos saltarnos».

Acción ha sido grabado por Pablo Ruiz en Intergaláctico Estudio de Murcia y masterizado por Dr. Explosion, referente en el panorama underground nacional. Entre las diez canciones, hay una colaboración de Micky (de Micky y los Tonys), con quien comparten sello y a veces escenario, en uno de los temas, Ayer, y de quien dicen que «mantiene muy bien el tipo» a sus casi 80 años.

También han compartido salas con The Liquorice, la banda del premiado fotógrafo alicantino Álex Amorós, quien les ha hecho las fotos de la contraportada del disco, que incluye un mini póster con un collage fotográfico.

Después de Alemania, el grupo ya tiene cerrado conciertos en Albacete y el festival Ebroclub de Miranda de Ebro y, probablemente, en Madrid. Aunque en Alicante sí han tocado y prevén repetir, reivindican salas en Elche para presentar las nuevas canciones en su tierra.