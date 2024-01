Los escenarios de la provincia se vuelcan una vez más con la mejor música en directo. La variedad de estilos comprende desde el punk rock más reivindicativo en Villena al rap de Juancho Marqués en The One.

Santero y los Muchachos, el grupo de moda llega a Stereo

La Sala Stereo de Alicante acoge este viernes, a partir de las 22 horas, la actuación de los valencianos Santero y los Muchachos, que con tres discos y muchas galas, se han convertido en el grupo de moda de nuestro país. Ahora vienen de actuar en México, donde tienen miles de seguidores y están a punto de acabar esta gira de 20 conciertos que les ha consolidado definitivamente entre los grandes del rock español gracias a sus brillantes juegos vocales, letras muy interesantes y admirable precisión instrumental que encuentra su punto álgido en su último trabajo Royal cantina, un lujo para nuestra música. Sala Stereo, Alicante.

Juancho Marqués visita la Sala The One

La Sala The One de San Vicente del Raspeig recibe este sábado, a las 21 horas, a Juancho Marques, un músico que empezó con su grupo Suite Soprano y que acabó consolidándose como solista con su álbum The Blues. Ahora llega a San Vicente para presentar Paraíso 39, un disco donde hace gala de un sonido más cuidado y lleno de matices, buscando descubrir cuánto se puede transmitir con la música. Temas como Nos vamos a comer el mundo, Te acuerdas que o Desde el Parnaso han consolidado a un artista todoterreno que hace tiempo dejó de lado el sonido más pureta del rap para hacer música sin etiquetas. Sala The One, San Vicente del Raspeig.

Lo mejor del punk nacional llega a Villena

Cita de alto voltaje la que se celebra este sabado 27 de enero, a partir de las 14 horas, en la Plaza de Toros Cubierta de Villena, donde se darán cita algunos de los mejores grupos de punk rock de nuestro país. El Fck Censorship festival vuelve un año más con un cartel que cuenta también con algún invitado de fuera como The Baboon Show. Junto a ellos, actuarán referentes como Hora Zulú, Kaos Etiliko, XPresidentX , Narco, Def Con Dos, Porretas o Boikot. El que no podrá estar mañana es Manolo Kabezabolo, quien ha tenido que cancelar su gira por temas de salud y que ha sido remplazado por un grupo de postín como Distorsión. El público podrá disfrutar de una retahíla de himnos como Última generación, Kualquier día, Despaldas al mundo, Pánico a una muerte ridícula, Acción mutante, Tripi, Yoni el robot o Chispazo. Con este cartel lleno de estrellas, el día se presenta más movido que una montaña rusa en Villena. Plaza de Toros Cubierta de Villena.

OBK y su sonido electrónico en La Nucía.

Incombustibles al paso del tiempo, OBK, ese grupo de música electrónica que lleva haciendo bailar a toda España desde hace ya muchos años, llega este sábado, a las 20 horas, al Auditorio Mediterráneo de La Nucía para hacer un extenso recorrido por ese arsenal de éxitos como De que me sirve llorar, Historias de amor , La princesa de mis sueños o El cielo no entiende. Tras la marcha de Miguel Ángel, es Jordi Sánchez quien sigue la estela triunfal de OBK, que ha grabado más de 60 singles y muchos álbumes, como el reciente 20OBK con todos sus hits, o el directo que grabaron en la Sala El Plaza Condesa de México. Auditorio de La Nucía.

Sandra Groove y Empty Bottles, doble ración en Euterpe

Dos artistas, dos estilos. Sandra Groove visita el viernes, a las 22 horas, la Euterpe de Sant Joan, donde esta joven y potente voz, que empezó a cantar a los 14 años, dará una nueva muestra de su poderío en directo para abordar todos sus temas tras pasar por programas como La Voz y OT. En una de sus canciones, Me estoy pillando, además, ha contado con la producción del alicantino Pepe Bernabé.

Por su parte, el sábado, en el mismo lugar y hora, será el turno del grupo alicantino Empty Bottles. Sus componentes vienen de militar en otras bandas y se unieron para lograr entre todos una mágica fusión de estilos y sonidos como el blues, el rock, el soul o el country. Con su disco Navajo Motel fueron calificados por la revista Ruta 66 como una de las mejores bandas españolas de rock clásico. Tras actuar en toda la Comunidad Valenciana, llegan a Euterpe. Euterpe, Sant Joan d’Alacant.

Travis Birds, la nueva musa del pop, en Villena

Travis Birds, una de las artistas emergentes del momento, llega el viernes 26, a las 20.30 horas, al Teatro Chapí de Villena para presentar su nuevo álbum Perro deseo, que sigue la estela triunfal de su anterior disco La costa de los mosquitos. En ambos compone y canta historias con las que se identifica en cada momento para transmitirlas al público en unos directos llenos de magia y originalidad, logrando con ello ser totalmente diferente a todo lo que suena ahora mismo. Teatro Chapí, Villena.

Cuatro guitarras y mucho talento en el Gran Teatro de Elche

Delicias sonoras. Eso es lo que ofrecen QuarteTomás el viernes, a las 20.30 horas, en el Gran Teatro de Elche, con un espectáculo con mayúsculas desde la primera hasta la última nota. Estos cuatro músicos llevan mucho tiempo deleitando a públicos de diversas partes del mundo que caen rendidos a su pies ante semejante derroche de talento. Con sus cuatro guitarras, abarcan un repertorio tan variado como interesante con grandes clásicos de nuestra música junto a otros títulos más recientes. El cuarteto formado por Francisco, Marco, Pepe y Miguel, logra sobre el escenario una fusión perfecta. Gran Teatro de Elche.

Los oriolanos Glaziar, en La Gramola

Debut de lujo del nuevo grupo Glaziar, de Orihuela, que este viernes, a las 22.30 horas, debuta en la Sala La Gramola de su ciudad natal, donde presentan sus nuevas canciones en un proyecto rompedor que usa la música como altavoz de las vivencias y sentimientos de sus seguidores, que se lo transmiten a ellos para darle forma y convertirlo en canciones con un sonido fresco y contundente. Sala La Gramola, Orihuela.

La cantora Alba Carmona emociona a El Campello

Estudiosa de la música de raíz, Alba Carmona se ha movido durante años entre los sonidos de las diferentes músicas populares y la música moderna. Ha pisado un sinfín de escenarios de todo el mundo y ha grabado discos junto a artistas como Perico Sambeat, Carlos Saura, Chano Domínguez, Las Migas, Carlos Cano o Miguel Poveda. Este sábado llega al Teatro Auditorio Pedro Vaella de El Campello en un formato íntimo junto al guitarrista Jesús Guerrero, una de las figuras más importantes de la guitarra flamenca actual y escudero de artistas como Niña Pastori, Carmen Linares o el propio Miguel Poveda. Teatro Auditorio Pedro Vaella de El Campello.