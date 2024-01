Algunos la tildaron de alarmista en redes pero, poco a poco, son cada vez más las mujeres que se atreven a denunciar casos de acoso y agresión sexual en el cine español y las palabras que pronunció Maribel Verdú en aquél polémico programa de 'Lo de Évole' han vuelto a la palestra en internet. En el programa, Jordi Évole había reunido a aquellas chicas de la Belle Epoque (1990) de Fernando Trueba con motivo del 30 aniversario de su Oscar a mejor película de habla no inglesa, un documento valiosísimo para cualquier cinéfilo que se precie. Penélope Cruz, Miriam Díaz Aroca, Ariadna Gil y Maribel Verdú reunidas en una misma mesa conversaban sobre su experiencia durante el rodaje, su carrera y sus vivencias.

Évole se atrevió a preguntar entonces por el 'Me too' en España y las afirmaciones tajantes de unas se enfrentaron a otros comentarios más tibios y equidistantes por parte de otras. La más firme fue, entonces, Maribel Verdú: «A mí me han vetado. Y lo han hecho durante diez pelis seguidas».

Évole pregunta si han vivido abusos en el cine... (silencio), Trueba lo remite a la época franquista, pero de repente aperece Maribel Verdú, valiente, y suelta esto... ⬇️⬇️⬇️

Parece que este tipo de "corporativismo" no es exclusivo sólo de la iglesia.#LoDeBelleEpoque pic.twitter.com/MJOiDYtVOW — Nacho (@NachoRivas878) 27 de marzo de 2022

Tras la reciente denuncia de tres mujeres por agresión sexual sobre Carlos Vermut, las palabras de "la Verdú" se han vuelto a recordar ahora: no solo se limitó a decir que sí conocía casos de acoso o agresiones en el mundo del cine, sino que contó cómo las vivió ella misma. Situaciones tan alarmantes como «un director de producción y te pide que vayas a su despacho».

La propia actriz se enfrentaba entonces a Trueba "tú lo has vivido", le espetaba al recordar cómo "gente muy importante" le pidió que hiciera una portada que ella no quería hacer y que sirvió para "vetarla" y poner palos en las ruedas a la carrera de la ha sido un icono indispensable del cine español. "Existe gente que abusa de su poder en nuestra profesión. A mí de pequeña me pasó, denuncié y hubo juicio", sentenciaba: "Me pasó algo muy fuerte con un director de producción y fui a por compañeros hombres que me acompañaran para pedirle que lo repitiera delante de ellos. Con ellos no se atreven. Las he vivido así".

"Madre mía, el día que esto salga", añadía finalmente (y parece que ya está saliendo).