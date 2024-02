La música en directo vive uno de sus mejores momentos en la provincia. Las salas de conciertos programan un sinfín de actuaciones donde destacan jóvenes talentos de una gran variedad de estilos. Desde el rap del gallego Hard GZ hasta la reivindicación feminista de Ketekalles. No obstante, para las almas clásicas, Bertín Osborne también visitará Alicante tras haber cancelado dicho concierto en varias ocasiones.

Hard GZ, un icono de la música urbana en The One

Esta sábado, a las 21 horas, aterriza en la Sala The One de San Vicente del Raspeig Hard GZ, artista de gran influencia dentro de la música urbana nacional con miles de seguidores tanto en plataformas digitales como en sus directos, gracias a una sólida carrera que empezó cuando con solo 14 años. Ahora tiene nuevo álbum, Lacosta, donde colaboran otros artistas como Kaze, Tanxugueiras o el chileno Nfx. Sala The One, San Vicente del Raspeig.

Annacrusa, Isla Lavanda y Elsa Grande en Euterpe

La sala Euterpe trae tres nombres tan diferentes como atractivos. El viernes, a partir de las 22 horas, es Annacrusa quien, desde Castellón, trae su rock oscuro y melancólico. El sábado, a la misma hora y lugar, será Isla Lavanda quien empiece su gira Efecto Boomerang Tour en Euterpe. El domingo, por último, a las 19 horas, será la banda alicantina Elsa Grande, recién llegados a la música, quienes se subirán al escenario para fusionar estilos tan diversos como el rock, la bossa nova o el pop. Sala Euterpe, Sant Joan d’Alacant.

Ketekalles, las mujeres al poder en la Sala Marearock

Este viernes, a partir de las 21 horas, la Sala Marearock recibe al grupo Ketekalles, compuesto por cuatro mujeres que un día decidieron unirse para reivindicar, a través de sus canciones, el poder de la mujer en la música y en los escenarios. Lo consiguen fusionando una perfecta variedad de estilos y sonidos en títulos tan destacados como El pacto, Pa’ mi o Remendar el caos; en los que nos cuentan historias de marcado toque feminista con las que ya han logrado grandes retos como actuar en Austria o conseguir más de dos millones de reproducciones con su videoclip de El amor. Sala Marearock, Alicante.

El aclamado Bertin Osborne llega, por fin, al ADDA

Este concierto estaba programado para el pasado 8 de enero, pero un imprevisto impidió que se llevase a cabo. La nueva fecha para la actuación es este domingo, a las 20 horas. Bertín Osborne pisará el ADDA de Alicante con 40 años son pocos, donde este showman hace un extenso repaso por una carrera que le ha llevado a ser el ídolo de una generación gracias a su manera de transmitir con sus canciones. ADDA, en Alicante.

Rodrigo Cuevas lleva a Alicante el folclore contemporáneo

El artista asturiano Rodrigo Cuevas abre este viernes 2 de febrero el ciclo Sonidos Globales de la Fundación Mediterráneo con un concierto a las 20.30 horas en el Aula de Cultura de Alicante. Presentará Manual de romería, un espectáculo que propone un viaje musical desde Piloña, Asturias, al resto del mundo. La propuesta de Cuevas es una reinterpretación moderna de las melodías y letras que son pilares de las festividades y romerías asturianas, con un enfoque que busca renovar y expandir la percepción tradicional de la música folclórica. Fundación Mediterráneo, Alicante.

Niña Polaca, el nuevo boom del pop español

Ya se sabe, la fama es como la lotería. De manera ascendente, el grupo Niña Polaca se ha convertido en la banda pop de la que todo el mundo habla. Comenzando con componentes de Alicante y Madrid, se fue gestando una carrera musical que aterriza este sábado, a las 22 horas, en la Sala Stereo de Alicante. Presentarán su reciente álbum Que adoren tus huesos, un disco que les ha llevado a girar por toda España y parte de Latinoamérica. No obstante, la Stereo también ha dejado para el viernes una propuesta musical de altura. A partir de las 21 horas, dos artistas de postín como Vudu Delta y la alicantina Lola Tovar, de Almoradí , pisarán la famosa sala del centro de Alicante. Sala Stereo, Alicante.

La caja negra de Las Cigarreras acoge al grupo indie Mailers

El Centro Cultural Las Cigarreras abre la Caja Negra para recibir a Mailers, quienes presentan su último disco llamado MarTe, en concierto. El grupo pop-rock con melodías de influencia internacional e indie, actúa mañana a las 19 horas. Las Cigarreras, Alicante.

Delinquent Habits, sonido diferente para la Wilson

La banda Delinquent Habits son estadounidenses y hacen rap chicano y hip-hop, mezclando en sus letras inglés y español. El grupo fue descubierto por Sen Dog, miembro de Cypress Hill, quien también produjo su primer disco. Con este pasado, visitan este sábado la Sala Wilson de Alicante, a las 20 horas, en plena gira europea junto a Sick Jacken. Discoteca Wilson, Alicante.