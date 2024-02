Ya se ha cumplido un año desde que la ilicitana Blanca Paloma levantase el vuelo en Liverpool, llevando a Europa un característico Eaea que no acabó de conquistar al público europeo. Pese a su decimoséptimo puesto en el Festival Internacional de Eurovisión, mostró al mundo una parte del folclore nacional y se llevó el reconocimiento de un país que supo apreciar su arte en su segunda participación en el programa. Ahora, ese puesto pueden revalidarlo dos propuestas musicales muy dispares, pero que comparten sello alicantino: Nebulossa y Almácor.

Todas las miradas recaen sobre Nebulossa. El dúo de Ondara, compuesto por la pareja María Bas y Mark Dasousa, ha conseguido convertir su canción Zorra en el éxito viral de este año. Los eurofans han comprado sus camisetas y el mensaje ha trascendido a nivel social por todo el país. De esta forma, y pese a que ese logro no confirma conquistar el Micrófono de Bronce que se otorga al vencedor del concurso, ya les ha permitido pasar a la gran final como primeros de su semifinal.

Si echamos la vista atrás, podemos observar que las otras dos ediciones del Benidorm Fest también tuvieron temas que se hicieron virales en redes sociales. Canciones como Ay Mamá de Rigoberta Bandini, en la primera edición, o Nochentera de Vicco, en la segunda, se convirtieron en los himnos que todas las emisoras de radio reproducían constantemente. Sin embargo, no les fue suficiente para conseguir esa ansiada representación en Eurovisión, lo que confirma la dificultad de un voto que depende de tres recuentos diferentes: del jurado, del voto popular y de la muestra demoscópica de 350 personas elegidas entre todos los estamentos de la sociedad.

En el extremo opuesto está el joven Almácor, natural de Villena. Su canción Brillos platino fue una de las grandes sorpresas de la edición de este año. En ella, presentaba una propuesta urbana con tintes electrónicos que engatusó desde el primer momento al público más joven. Hacer una canción que suene igual que los temas más escuchados de las listas de Spotify le hizo ganar enteros entre los fans de Eurovisión, y la puesta en escena confirmó el cuidado que Arturo Almarcha Corella otorgó a la parte más audiovisual de su actuación.

Los sondeos lo encumbraban a lo más alto, siendo el favorito de su segunda semifinal junto al tinerfeño st. Pedro, pero un desajuste vocal hizo que las expectativas de su actuación no se cumpliesen y acabase pasando a la final como el cuarto clasificado. El propio cantante comenta a este diario que sobre el escenario se escuchó "genial" y que el Palau d’Esports l'Illa de Benidorm también recibió con buen sabor de boca su propuesta, por lo que entiende que "los problemas con el sonido tenían más que ver con la retransmisión de RTVE". A pesar de todo, dice que espera que esos problemas se solucionen de cara a la final y que España pueda ver y escuchar Brillos platino sin ningún tipo de hándicap.

Canciones muy diferentes

La representación alicantina en la final del Benidorm Fest ha confirmado que este festival no depende de estilos. Mientras que Almácor lleva la música urbana más actual y desenfadada al escenario, Nebulossa prefiere utilizar su exposición para reivindicar una lucha feminista ajena a cualquier impedimento relacionado con la edad. Y lo hacen desde la elegancia que les caracteriza, retrotrayendo al oyente a los años ochenta con su pop destilado con sintetizadores.

Son proyectos que apelan a dos tipos de público completamente diferentes, pero con capacidad para hacer un buen papel en la ciudad sueca de Malmö, donde tendrá lugar la edición de Eurovisión 2024. Junto a ellos, competirán otros seis artistas que conforman la final más variada en estilos que se recuerda. El nombre que se ha colado en todas las quinielas ha sido el de st. Pedro que, con su bolero Dos extraños, consiguió mantener la atención del público durante los tres minutos que dura su canción a través de una propuesta minimalista pero eficaz.

El lado más nostálgico recayó sobre Angy Fernández. La intérprete, cantante y actriz que se dio a conocer por ser finalista de la primera edición española de Factor X, acabó adentrándose en las casas de todos los españoles gracias a su papel en la serie de Antena 3, Física o química. Su regreso a la música se ha hecho efectivo con Sé quien soy, una canción marcada por la verdad, donde relata los procesos de ansiedad por los que ha pasado muchas veces al exponerse frente al público. El voto millennial la convierte en una de las favoritas para llevarse el Micrófono de Bronce y representar a España en Europa.

Otros nombres que han pasado a la gala final de este sábado son Jorge González, con su calurosa puesta en escena en Caliente; la malagueña María Peláe, fiel a su esencia flamenca con Remitente; Sofía Coll, que busca borrar el mal sabor de boca que dejó con su actuación en Here to Stay; y los incombustibles Miss Cafeína, cuya participación en el Benidorm Fest con el tema Bla bla bla tiene un componente marcado por la búsqueda de nuevas experiencias. Todos estos candidatos no se lo pondrán nada fácil a las propuestas alicantinas, que buscan mantener el legado que dejó en la provincia Blanca Paloma.