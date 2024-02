El documental Little Richard. I am everything (2023), dirigido por la cineasta estadounidense Lisa Cortés, se proyectará muy pronto en Alicante. El Aula de Cine y Audiovisual de la Universidad de Alicante ha organizado la proyección de esta aclamada película sobre la figura del cantante, compositor y pianista estadounidense Richard Wayne Penniman (1932-2020), conocido como Little Richard, pionero y uno de los músicos más influyentes e importantes de la historia del rock and roll.

La proyección se celebrará el próximo jueves, 22 de febrero, a las 19 horas, en la Sede Ciudad de Alicante (Ramón y Cajal, 4). Se trata del estreno y única proyección que podrá verse en Alicante, ya que no está prevista su distribución en salas cinematográficas ni otros recintos culturales de la provincia, por el momento. La entrada es libre, limitada al aforo.

La película

El documental se estrenó en el Festival de Sundance y cuenta la historia de los orígenes queer negros del rock n' roll, desgranando el canon blanqueado de la música pop estadounidense para revelar al innovador Richard Penniman. A través de una gran cantidad de archivos y actuaciones que nos adentran en el complicado mundo interior de Richard, la película desenrolla la historia de la vida del icono, con todos sus entresijos y contradicciones.

Mediante entrevistas con familiares, músicos y estudiosos, la película revela cómo Little Richard creó una forma de arte para la autoexpresión definitiva, aunque lo que dio al mundo nunca fue capaz de dárselo a sí mismo. A lo largo de su vida, el artista giró como una bola de pinball entre Dios, el sexo y el rock n' roll. El trabajo está producido por Bungalow Media + Entertainment para CNN Films y HBO Max, en asociación con Rolling Stone Films.

Lisa Cortés

La directora y productora de cine Lisa Cortés nació en 1960, en Milford, Connecticut (EEUU). A pesar de su procedencia, Cortés pasó la mayoría de su juventud en las calles de Harlem. Se licenció en Estudios Americanos en la Universidad de Yale y tras su graduación entró en el mundo de la música donde trabajó con Russell Simmons y Rick Rubin, los fundadores de la compañía discográfica Def Jam Recordings. Posteriormente Cortés se unió al equipo de Mercury Records, donde trabajó con estrellas como Vanessa Williams y Brian McKnight, etapa que acabó con una denuncia por discriminación sexual y racial. Tras dejar la industria musical, Cortés enfocó su interés en el mundo del cine. Se matriculó en la Escuela de Artes Visuales de Nueva York y más tarde en la Academia de Cine de Nueva York.

Con el productor Lee Daniels, colaboró en películas como Woodsman (2004), Shadowboxer (2005), Tennessee (2008), Precious (2009). Lisa Cortés fundó su propia compañía cinematográfica, Cortes Films, en 2010, produciendo películas como Happy Birthday to a Beautiful Woman, Portrait of My Mother, The Space Race, Invisible Beauty, Kwaku Ananse, etc. Además, ha dirigido películas como The Remix: Hip Hop X Fashion, Little Richard. I am Everything y All in: The Fight for Democracy.