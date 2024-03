El Leyendas del Rock cierra su cartel con las incorporaciones de Saratoga y Bury Tomorrow

Historia de la música. Cuando los festivales todavía no se habían convertido en algo mainstream y manido, hubo un evento que se consolidó como la meca de los fans de los sonidos más aguerridos a nivel nacional. Con el paso de los años, el Leyendas del Rock ha ido renovándose pero siendo fiel a unos ideales basados en acercar a Villena a los grandes grupos del género a nivel global pero manteniendo su firme apuesta de apoyar el talento nacional.

Este año se cumple la decimoséptima edición y, si echamos la vista atrás, parece que han mantenido su cometido. Los grupos Amon Amarth, Blind Guardian y Dimmu Borgir son los protagonistas indiscutibles de tres días donde el heavy metal y sus derivados serán homenajeados por miles de fieles adeptos a un género que se ha convertido en una seña de identidad.

El evento, que se celebra los días 7, 8, 9 y 10 de agosto en el Polideportivo Municipal de Villena, arranca fuerte con las actuaciones de Behemoth, Dokken, Amon Amarth, Brothers of Metal, Crisix, Born of Osiris, The New Roses, All for Metal, Royal Hunt, Cryptopsy, Fuck Off, Opera Magna, Rise to Fall y Obscure.

Continúa el jueves 8 de agosto con las bandas Electric Callboy, Dimmu Borgir, Jinjer, Sonata Arctica, Hämatom, Leo Jimenez, Beyond the Black, Celtian, Landmvrkus, Ankhara, Unto Others, Ignea, Bloodhunter, Hitten, y Scarecrow Avenue.

Cartel oficial por días del Leyendas del Rock 2024 / información

El nivel se mantiene la velada del viernes, donde aparecen grupos como Tarja, Blind Guardian, While she Sleeps, Saratoga, Bury Tomorrow, Tarot, Unleash the Archers, Lèpoka, Jero Ramiro, AnyGiven Day, Vhaldemar, Temperance, Zarpa, Ryujin y Sylvania.

Por último, el sábado 10 de agosto tienen reservada una tralla de altos vuelos que arranca la banda que nunca falta: Saurom. Le siguen Alestorm, Stratovarius, Rata Blanca, Wind Rose, Tyr, Equilibrium, El Reno Renardo, Brian Downey, Kalman, Oceans Ate Alaska, Evil Invaders, Ars Amandi, Eihwar y la banda tributo Linkoln Park.

Los abonos para la decimoséptima edición del Leyendas del Rock 2024 se pueden adquirir ya a través de Ticketmaster y en los puntos de venta habituales. Además, también están a la venta las entradas para días sueltos. El abono general tiene un coste de 168 euros, mientras que las entradas individuales se pueden comprar por 85 euros. La organización también pone a la venta, teniendo en cuenta el bochorno que hace en Villena en pleno verano, pases para piscina y camping sombra.