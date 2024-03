SFDK encabeza la última batería de anuncios de Rabolagartija 2024

Los festivales de música de Villena (Alicante) del próximo verano siguen tomando forma y, tras el cierre de cartel de Leyendas del Rock, ahora ha sido Rabolagartija el que ha anunciado la tercera y definitiva batería de bandas que se incorporan a su cartel.

El anuncio está encabezado por un clásico de la casa, el grupo de hip hop sevillano SFDK, que viene acompañado por otras formaciones habituales de este y el resto de festivales celebrados en Villena, como Lendakaris Muertos, Trashtucada, El Último Ke Zierre, Mafalda, El Niño de la Hipoteca y Dakidarría.

Además, volverán a jugar en casa los villeneros Alademoska, prácticamente con disco nuevo bajo el brazo, y contaremos igualmente con formaciones como Dub Elements, Bassgame, Ketekalles, El Sombrero del Abuelo, Awakate, La Otra, Me Fritos and the Gimme Cheetos y el tributo a Ska-P Gato López.

Las bandas recién anunciadas se unen a un cartel que ya contaba, entre otras muchas, con formaciones como Soziedad Alkoholika, La Pegatina, Green Valley, Boikot, Rulo y la Contrabanda, Muchachito Bombo Infierno, Chambao, Rayden o El Canijo de Jerez, además de un largo etcétera que, como es marca de la casa, combina todo tipo de propuestas, desde los géneros urbanos al rock más combativo, pasando por el rap, el reggae, los sonidos flamencos y la electrónica.

A falta de algunas bandas para el escenario Caparrilla y una sorpresa de última ahora aún pendiente de desvelar, el cartel se puede dar por cerrado.

Tercer avance Rabolagartija. / INFORMACIÓN

Los abonos, a un precio de 59 euros más gastos, pueden adquirirse a través de este enlace.