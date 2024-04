El Festival de Cine de Alicante selecciona 83 cortos a concurso

El Festival Internacional de Cine de Alicante ha elegido ya los cortometrajes que competirán en la próxima edición, que se celebra del 18 al 25 de mayo. Después de los cien cortos vistos el pasado año por los 20 años de festival, la organización ha fijado en 83 los trabajos que concursarán en alguna de las seis categorías dedicadas al formato coto y que aspiran a alzarse con alguno de los premios, que suman 3.000 euros.

Los 83 cortos han sido seleccionados entre más de 2.000 propuestas recibidas de 17 países, siendo las secciones de cortometrajes de ficción española e internacional las más numerosas. Este año participan trabajos de España, Grecia, Dinamarca, Reino Unido, Alemania, Israel, Cuba, México, Chile, Egipto, Italia, Ucrania, Irán, Estados Unidos, Turquía, Francia y China.

"Este es uno de los festivales que más cortometrajes selecciona y proyecta. De hecho, nacimos como festival de cortos y no nos olvidamos de ello. Hasta ahora seleccionábamos unos sesenta cortos y con la creación de la sección nueva documental superamos los ochenta", explica el director del festival Vicente Seva, que agradece la "gran acogida" con más de 2.000 trabajos presentados. "El jurado lo ha tenido difícil para seleccionarlos debido a la gran calidad y variedad del material. Por ello, quisiera invitar a asistir a las proyecciones durante la semana del Festival, pues son cortos que valen mucho la pena", añade Seva.

El director apunta que cada vez hay más trabajos dirigidos por mujeres -este año hay 34 directoras entre las propuestas seleccionadas- y eso se traslada también en los argumentos propuestos, que tiene a la mujer como protagonista en diferentes etapas de la vida; también abundan las temáticas sociales con temas como el acoso escolar.

Además de la sección Alicante Cinema, otros nombres alicantinos se incluyen entre los seleccionados, como Alberto Evangelio (Intercambio), Fele Pastor (Sola), Meka Ribera & Álvaro G. Compañ (Pequeño), Luis Eduardo Pérez (Troleig), Paco Sáez (Estimada Ángela), Ben Fernández (Mortelli, un cas perdut), Alex Rey (Periquitos), Rebeca Alemañ (Claudio), Alfredo Navarro (La cueva de Jesús Carbonell) o la colombiana afincada en Alicante Marcela Ascensio (Cartas a casa)

Cortometrajes seleccionados

Ficción española

La organización ha elegido para la sección de cortometrajes españoles de ficción un total de 18 trabajos: Chiquita piconera de Mey Montero; El monstruo de la fortuna de Manuel Castillo; El reemplazo de Alberto Ortega; El último baile de Carlos Mures; En record de Lupi de Sil Mares; Esto no es Noruega de Alicia Albares y Paco Cavero; Evanescente de Guillermo Garavito y Gala Gracia; Heredarán la tierra de Borja Echeverría; Intercambio de Alberto Evangelio; Jerusalén de Marina Velázquez; Lucía de Marta Etura; Ni Lobos Ni Corderos de José Luis Acosta; Olvido de Gabriel Esparza y Mara Ortí; Pequeño de Meka Ribera & Álvaro G. Company; Perder de Rubén Guindo; Querida vecina de Carmen Ros; Sola de Fele Pastor y Troleig de Luis Eduardo Pérez.

"Troleig", de Luis Eduardo Pérez / INFORMACIÓN

Estos 18 cortos optarán a los premios de mejor actriz y actor, mejor guion, mejor director y mejor cortometraje. Este último galardón, al ser el Festival de Alicante colaborador de la Academia de Cine, puntuará para la preselección de los Premios Goya 2025.

Animación

12 han sido los trabajos seleccionados en la categoría de animación: Crisantemo de Raúl Díez; El líder de Simón Fariza y Andreu Campos; Estimada Ángela de José Luis Quirós y Paco Sáez; Estoy bien, mamá de Josema Palenzuela; Extint de Raúl Díez Rodríguez; Fallin de Carlos Navarro; First coin de Anna Juesas y Sonia Sánchez; Metro de Ferran Corati; Mortelli, un cas perdut de Ben Fernández; Periquitos de Alex Rey; The Boogey & the Witch de Jorge Turell y To bird o not to bird de Martín Romero.

"Estimada Ángela", de Paco Sáez y José Luis Quirós / INFORMACIÓN

Ficción internacional y mediterránea

Dentro de la sección de cortometrajes de ficción internacional y mediterráneo, en colaboración de Casa Mediterráneo, se han seleccionado otros 15 cortos de 14 países: Affald de Mads Koudal (Dinamarca); Greenhouse de George Georgakopoulos (Grecia); Hope de Sabina Torres (Reino Unido); La felicidad de tener hijos de Tobias Blankenburg (Alemania); Labio virgen de Shimrit Eldis (Israel); Matryoshka de Joseph Ros (Cuba); Mia de Karina Minujin (México); Presencia de Diego Boggioni (Chile); Sahbety de Kawthar Younis (Egipto); Sensei Ni Rei de Joshua Ianniello (Italia); The delay de Mattia Napoli Italia (Italia); El séptimo turno de Nataliya Ilchuk (Ucrania); The Steak de Kiarash Dadgar (Irán); Sin barreras de Derek Franzese (Estados Unidos) y Zemberek de Recep Çavdar (Turquía).

LGTBI

La sección de cortometrajes Internacionales LGTBI, en colaboración con Alicante entiende, contará con 8 trabajos de 3 países: Bésame de Hristo Todorov (Francia); El primer beso de Miguel Lafuente; Equipo de Ángel Torrego y Miguel Carrillo Rosales; Mamá no quiere ir a la playa de Ana Belén Barragán; Manting de Shuyao Chen (China); Mi primera comunión de Ángel Villahermosa; Prioridades de Tamara Lucarini y Túnel de lavado de Lucas Sogas.

Alicante Cinema

La sección Alicante Cinema estará formada por 20 cortometrajes de realizadores de la provincia de Alicante procedentes de Alicante, Sant Joan d Alacant, Elche, Novelda, Santa Pola, Denia y Gayanes, entre otros. Los seleccionados son: 1, 2 y BANG de Ramón Santander; 25 de mayo de Samuel Molina; All nighter de Marcelo Espí Araníbar; Allanamiento de morada de Alfredo Navarro; Bukle de Lucía García; Cinco de Javier Cuenca; Dolor Fantasma de Ana Torres; Don Anselmo de Ángel Caparrós; Escuela de monstruos de Miguel Ángel López; Infancia de Ángel Puado: La boda de Encarna Fernández; Mesa para 3 de Álvaro G. Company y Meka Ribera; Mi Vida así de Agnès Ortega; ¿Por qué no contestas? de Salvador Monleón; Sé valiente de Agnès Ortega; Sopa de pescado de Raquel Martí; Te doy mi voz de Sergio Checa; Tenetis de Sergio Checa y Hermanas Beyron; Tu tijera en mi oreja de Carlos Ruano y Y un jamón de Chus Verdú y Sergio Balaguer.

"La cueva de Jesú Carbonell", de Alfredo Navarro / INFORMACIÓN

Documental

Y en la recién creada sección de cortometrajes documentales, contará con 10 trabajos: 7:11 cuarzo de Daniel Ortiz; Cartas a casa de Marcela Ascencio; Ciao Bambina de Afioco Gnecco y Carolina Yuste; Claudio de Rebeca Alemañy; Damnatio Memoriae de Sergi Pitarch Garrido; El pisito de Claudia García de Mateos; La cueva de Jesús Carbonell de Alfredo Navarro; Lo que pasó entre medias de Dacio de las Heras; Memoria Zero de Isabel Requena y Romeo de Sara G. Cortijo.

Proyecciones

Los cortometrajes a concurso se proyectarán del 20 al 24 de mayo en los cines Kinépolis, Casa Mediterráneo y Casa de la Música de Las Cigarreras, sedes oficiales del 21º Festival Internacional de Cine de Alicante.