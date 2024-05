El regreso musical de Andrea Borrás

Ficha técnica Artista: Andrea Borrás Procedencia: El Campello Discos: Mía (2020). Año de creación: 2019

La pandemia nos ha regalado un sinfín de historias de superación de proyectos musicales, pero también puntos finales a una travesía de muchos años. En el caso que nos compete hoy, Andrea Borrás comenzó su carrera artística justo en el momento donde todo cambió.

Su primer y único disco hasta la fecha, Mía, se editó en 2020, año que todo ser humano intenta borrar de su mente. En ese álbum sobresalían canciones como El secreto o Vuelve, donde las letras pegadizas y la notable producción a cargo de Daniel Sáiz demostraban que había surgido una artista capaz de hacerse un hueco dentro de la industria musical.

Pero este mundo fue demasiado para ella y decidió salirse del él. Su última canción propia databa del 8 de abril de 2022. Dos años sin hacer nada que le han servido para reflexionar y volver con más ganas. "He necesitado la música y voy a seguir haciendo canciones porque lo disfruto", comenta la artista natal de El Campello.

La artista, soriente, durante la sesión de fotos en INFORMACIÓN / RAFA ARJONES

Ahora, coincidiendo con el Día de la Madre, ha publicado una nueva canción, Mi único amor de verdad, donde ha decidido plasmar los sentimientos que no ha sido capaz de transmitir a su madre con palabras: "Esta canción me ha sanado muchísimo, tenía una presión extra por el hecho de que iba dedicada a mi padre, pero me salió sola, de dentro".

En su música sobresalen las emociones como parte imprescindible de sus composiciones. Inspirada por la delicadeza de artistas como Rozalén, ha conseguido una madurez musical especial en un periodo muy pequeño de tiempo. Andrea es de estas artistas que tienen que vivir para contar y sentir para transmitir.

Ahora que la tenemos de vuelta, asegura que tiene preparadas tres canciones para publicar como sencillos, sin pensar en industrias y siendo fiel a lo que necesita en cada momento. Se ha reencontrado y su público agradece que vuelva a deleitarles con canciones hechas desde el corazón.