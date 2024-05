Conciertos en Alicante: De las guitarras eléctricas a las acústicas

Variedad de estilos en los conciertos para este fin de semana en la provincia. Desde grupos aguerridos como Envidia Kotxina, Sensa Yuma o Killer Kin a artistas que llevan el sentimiento por bandera como Fran Mariscal, El Pau o Chica Sobresalto.

La Sala Marearock celebra su aniversario

Un año desde que la Sala Marearock reabriese sus puertas en Babel. Para celebrarlo, ha preparado un evento de alto voltaje para este sábado 11 de mayo con dos grupos dispuestos a fundir los plomos de la sala. En primer lugar, el grupo que actuará en este cumpleaños será Envidia Kotxina, banda que decidió dejar la música en 2016 y que retomó la senda en 2022 con más fuerza que nunca. Temas como A ras del suelo, El país de Alicia o Daños colaterales los han erigido como uno de los grupos de cabecera del punk rock nacional. Pero no estarán solos. Junto a ellos se encuentra Sensa Yuma, una banda formada en Birmingham que tiempo después se volvió a reunir en Alicante. Destilan un punk ochentero que recuerda a joyas del género como The Clash o Sex Pistols. Sala Marearock, Alicante.

Una nueva reliquia internacional en Cox

Si hay una sala que siempre sorprende con su programación es sin duda la TNT Blues de Cox. Entre sus propuestas internacionales, este sábado a las 23 horas visitará el local Killer Kin, grupo procedente de Connecticut influenciado por el punk y el rock and roll de los años setenta con poderosos riffs y un estilo explosivo que refleja su potente directo. Una agenda para descubrir nuevas bandas que trasladar a las listas de reproducción. TNT Blues, Cox.

El Pau, uno de los cantautores del momento, este viernes en Euterpe / información

Los cantautores aterrizan en Sant Joan

Tridente de lujo con El Pau, Kamikaze Helmets y Fran Mariscal. Dos de ellos son reconocidos por ser pilares fundamentales de la nueva música de cantautor nacional. El otro grupo es una banda de rock formada por dos de los más reputados y solicitados músicos de la escena de rock, blues y funk nacional. En primer lugar, este viernes 10 de mayo, a partir de las 22 horas, llega a Euterpe El Pau con su nuevo disco Antes que llegue el invierno. En este trabajo vuelve a jugar con las palabras entre lo explícito y lo sugerente, todo revestido con la mejor poesía y superándose melódicamente. Por su parte, el sábado, misma hora y lugar, es el turno grupo Kamikaze Helmets. Sant Joan vivirá una descarga de energía rock a cargo de Gabri y Kike en la batería y los teclados, que buscan demostrar por qué es uno de los grupos revelación de la temporada. Y el domingo es turno de uno de los artistas fijos de la sala. A las 19.30 horas, Fran Mariscal presentará su nuevo trabajo Salvajemente frágil, con 11 temas de auténtica calidad grabados con todo tipo de mimo y detalle. Sala Euterpe, Sant Joan d’Alacant.

Un musical con el punto de mira en los 80 y 90

Tres días llenos de música en el Teatro Municipal de Torrevieja con el espectáculo El gran musical de los 80-90, que lleva varios años triunfando por los escenarios españoles gracias a su variedad de cantantes y bailarines, iluminación, bailes, vestuarios y una sucesión de canciones conocidas por todos. Un evento que apunta a la nostalgia y que se llevará a cabo desde este viernes hasta el domingo con varias sesiones. La función del viernes arranca a las 20.30 horas, el sábado efectuarán una doble sesión a las 17:30 y a las 21 horas, y el domingo realizan su última aparición a las 18 horas. Teatro Municipal de Torrevieja.

El Duende Callejero presenta su nuevo disco este sábado en The One / información

La versatilidad de El duende callejero en San Vicente

Este sábado, a las 21 horas, El Duende Callejero presenta en la Sala The One de San Vicente del Raspeig su álbum Viento del sur, con canciones como Llegó la noche o Cura la herida. El flamenco fusión se abre paso con una delicada propuesta que se ha confirmado como uno de los alicientes del género, que vive una segunda juventud con grupos que están consiguiendo expandir este sonido por varias generaciones. Sala The One, San Vicente del Rapeig.

Chica Sobresalto visita Elche para exponer su Oráculo al público

Es más que una ex-triunfita. Chica Sobresalto, conocida como Maialen, visita La Llotja de Elche este sábado, a las 22 horas, para demostrar el buen estado de forma en el que se encuentra ahora mismo. Tras publicar tres discos de alto calibre como Sobresalto (2017), Sinapsis (2021) y Oráculo (2023), se encuentra en el momento más dulce de su carrera musical y afronta una gira que busca confirmarla como una de las artistas del momento. Bajo el nombre de Plutón, este tour le sirve para espantar a sus fantasmas internos, colgando el cartel de entradas vendidas en lugares como Barcelona, Madrid, Pamplona o Málaga. Además, tras haber puesto punto final a su exitoso podcast Triunfitas con traumitas, ahora pretende dejarlo todo encima del escenario. Sala La Llotja, Elche.

