Sómnica Bernabeu rinde tributo al arte íbero, la mujer y la Dama de Elche

La artista alicantina Sómnica Bernabeu, reciente autora de la imagen del Día de la Mujer del periódico INFORMACIÓN, expone desde hoy y hasta el 30 de septiembre en la sala de muestras del Museo Yacimiento de La Alcudia de Elche su "Serie Ibera", una colección con 12 cuadros de grandes dimensiones (120x120 cm), elaborados utilizando técnicas ancestrales para rendir tributo al arte ibero, a la mujer y a la Dama de Elche. La exposición ha sido organizada por la Fundación Universitaria La Alcudia de la Universidad de Alicante.

Autenticidad

La reinterpretación que hace Sómnica "de la cultura e iconografía mitológica y social de nuestros orígenes como civilización" no podría ser más auténtica. Su interés por el legado íbero ha llevado a la creadora alicantina a analizar con profundidad la época, para después ofrecerle su particular homenaje. En primer lugar al arte íbero en sí mismo. "Su legado es interesantísimo. La hermosura del arte de nuestros antepasados es impresionante; es un arte que no está contaminado por la globalización posterior grecorromana. Mi intención es, de algún modo, reivindicar a nuestros antepasados como herencia cultural, poner en valor su cultura y su sociedad".

La artista junto a la rectora de la Universidad de Alicante / ÁXEL ÁLVAREZ

Mujer protagonista

La artista, que entiende que "conociendo nuestro pasado podemos conocer mejor el momento actual", expone su visión contemporánea del arte íbero. Una expresión donde la mujer tenía un papel protagonista, "no como posteriormente con Grecia y Roma, donde el hombre era el centro de la actividad artística". Sómnica destaca que en la cultura íbera "la mujer tuvo un peso esencial en su clan que es mucho mayor que el actual. En una sociedad súper evolucionada como la de nuestros antepasados de hace 2.500 años la mujer es mucho más que un modelo sensual". Ellas tenía un papel social fuera del ámbito doméstico y la pintora ha querido captar en sus obras "el rol de las Damas dentro del clan, pues ejercían un activo liderazgo y eran el nexo con los dioses. De ahí que el arte de su tiempo les dedicara las más emblemáticas representaciones, como la Dama de Elche o las de Baza y Lucero".

Sómnica resalta ese papel esencial de la mujer en sus pinturas. Por ejemplo, en la Dama de la Música refleja "un ámbito donde queda patente el papel activo y diferenciado de la mujer en aquella época frente a otras culturas mediterráneas que no les permitían tocar instrumentos en público. Los vestigios arqueológicos nos desvelan cómo las íberas conducían las ceremonias nupciales, guerreras y rituales, al ritmo de su aulós, la flauta doble que se les reserva exclusivamente a las músicos femeninas".

La Dama de Elche como centro de la muestra

Entre las 12 pinturas de la alicantina hay una que destaca sobre las demás: la Dama de Elche. Es la única que sigue manteniendo la forma del busto original y la piedra. "Desde el máximo de los respectos, puesto que la Dama es un icono de Elche y de la historia del arte universal, en mi reinterpretación he reflejado tres elementos. La tierra con dibujos de palmeras datileras en su collar, donde también está el agua reflejada en los peces que adornan la joya, y el cielo, con aves copiadas de dibujos íberos en cerámicas". Sómnica también utiliza la Dama ilicitana como centro de su colección, usando la curva o círculo de sus rodetes como base para que la esfera esté presente en el resto de las pinturas.

Sómnica Bernabeu con su interpretación de la Dama de Elche y otra de sus obras / ÁXEL ÁLVAREZ

Todas las damas de la exposición están vinculadas a animales o conceptos simbólicos. "Los íberos contaban con iconografía sobre la que articulaban su vida". Por ejemplo, en la Dama del Lobo se ve al animal que, al poder ver por la noche, "cuando no hay vida, se le vinculaba con el paso de la vida a la muerte". La Dama de las Aves tiene en el pájaro el símbolo de la femenidad, la de los Peces expresa el impacto del mar en su cultura o la del toro expone "el temor y la veneración que sentían sobre este animal, símbolo de fuerza y poder que los iberos asociaron a la continuidad de la vida tanto en la fertilidad como en el tránsito a la vida eterna".

Público asistente al acto inaugural de la exposición de Sómnica Bernabeu en La Alcudia de Elche / ÁXEL ÁLVAREZ

Técnicas ancestrales

Dentro de la reivindicación artística que supone esta exposición, la pintora también rinde un homenaje a la cultura íbera en su tecnología de trabajo. En concreto, "he revisado desde el momento actual sus técnicas, atendiendo a los medios de los que disponían nuestros antepasados hace 2.500 años, y he mezclado carbón, aceite y pigmentos naturales de la tierra sobre los lienzos", apunta Sómnica, que considera el valor que tiene, "en un mundo informatizado como el que vivimos y en el que está de moda la inteligencia artificial", utilizar métodos en desuso. "Haberlos hecho actuales me ha resultado muy atractivo", remarca.

Fascinada por "el estilo artístico y la iconografía única" del legado íbero, la artista alicantina ha reactualizado una temática y unos intereses "que siguen siendo contemporáneos, para proponer un fructífero diálogo entre pasado y presente".