El MARQ muestra las joyas y ritos funerarios de la necrópolis bizantina de Rojales

Niñas vestidas de novias para la vida eterna. Eso se desprende de la nueva exposición instalada en el hall del Museo Arqueológico de Alicante, Ajuares para la eternidad. El rito funerario en el Cabezo del Molino, que muestra algunas de las investigaciones recientes de las excavaciones realizadas en la necrópolis bizantina del Cabezo del Molino, en la localidad de Rojales.

El museo exhibe cuatro conjuntos de ajuares compuestos por joyas bizantinas, halladas en el yacimiento arqueológico del cerro de Rojales, en el que el MARQ investiga desde 2018, y se acompaña de un moderno diseño expositivo formado por paneles con información mostrada en varias capas y un vídeo explicativo, elaborado por el estudio Rocamora, en el que se cuenta la historia de las tumbas halladas y el modo de enterramiento de la población de la época bizantina, entre los siglos VI y VII.

Exposición "Ajuares para la eternidad" en el MARQ / INFORMACIÓN

El origen de la muestra es el resultado de las excavaciones dirigidas por Teresa Ximénez de Embún, arqueóloga y técnica de exposiciones de la Fundación CV MARQ, que en 2018 fueron a desarrollar un proyecto de investigación sobre la ocupación islámica en la Vega Baja y esos primeros momentos del establecimiento del regadío y descubrieron un yacimiento con sucesivas ocupaciones, desde la época ibérica hasta la guerra civil española, con una necrópolis cuya presencia se desconocía hasta entonces de época bizantina, aún en proceso de investigación, siendo una de las primeras manifestaciones en nuestro territorio de comunidades cristinas en el mundo rural.

Se halló un número elevado de enterramientos, probablemente afectados por la llamada peste de Justiniano, una epidemia que causó miles de muertes en el Imperio Bizantino y que llegó hasta el Cabezo del Molino. "Hasta la fecha se han localizado cuarenta tumbas, excavadas con setenta individuos en su interior, porque son enterramientos múltiples" y muchos de ellos corresponden a niños: "Un 60 por ciento de los restos hallados son infanto-juveniles, desde pocos meses hasta 15 años", apunta la comisaria, Teresa Ximénez, que pone especial atención en el tratamiento de la muerte de las niñas, cuyo fallecimiento prematuro las privó del ritual del casamiento.

Excepción femenina

"En los enterramientos de la cultura cristiana, sobre todo en estas primeras fases, estaba prohibido por la fe llevar elementos materiales a la otra vida y por eso los adultos no llevan nada de ajuar, solo sus sudarios y nada más. Pero es interesante que a las niñas, por la forma de morir tan prematura y repentina, sí se les da esa especial vestimenta -indica la responsable del proyecto-. Solo a las niñas, porque los niños varones no aparecen con elementos de ajuar. Ahora estamos viendo que las visten, posiblemente, porque en un mañana tienen que alcanzar el estatus de casada, que era muy importante entonces", dado que no han podido lograrlo en el mundo terrenal.

Esos enterramientos infantiles casi siempre están acompañados de un adulto "y se ve la sensación de cariño, de protección del individuo infantil. Hay una cuenta en uno de los collares que es contra el mal de ojo especial para proteger a la infancia", agrega.

Joyas

El rito funerario documentado presenta conjuntos formados por "piedras preciosas, como cornalina y turquesa, y una gran cantidad de ámbar que viene de la zona del Báltico y pastas vítreas de muchos colores porque era muy importante que fueran coloridos. También llevan pendientes, normalmente de bronce, aunque hay alguna que lleva plata, que denota un estatus mayor, así como colgantes, uno con adorno en forma de paloma o un medallón de bronce".

En colaboración

La presentación de la exposición, organizada en colaboración con la Fundación Banco Sabadell, ha contado también con la participación de la directora regional Alicante Centro de Banco Sabadell, Ana Ponsoda, el director del MARQ, Manuel Olcina, y el director gerente de la Fundación CV MARQ, José Alberto Cortés.

El diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, ha destacado que en un mismo año el MARQ ha acogido a los Guerreros de Xi'an, la actual exposición Dinastías y ahora esta muestra, "un proyecto que forma parte del Plan Anual de Excavaciones de la Diputación de Alicante, a través del MARQ, con la colaboración desde sus inicios del Ayuntamiento de Rojales y del Museo Arqueológico y Paleontológico de esta localidad", ha puntualizado.

.