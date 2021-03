El Alcoyano se mete en la Liga Pro tras ganar al Atzeneta (0-1)

No puso las cosas fáciles el Atzeneta a un Alcoyano que no generó ninguna ocasión en los primeros 45 minutos. Los blanquizules salieron con su defensa habitual y Raúl y Primi sí que estuvieron a la altura dando seguridad atrás y bloqueando las llegadas del conjunto de Albelda. José Juan fue clave una vez más con sus intervenciones, la más peligrosa una vaselina de Andrés en el minuto 16 que el guardameta del Alcoyano adivinó a la perfección.

El primer disparo a puerta de los de Vicente Parras llegó a los 20 minutos de juego con un disparo de Mourad que se marchó fuera. Tras unos primeros compases en los que el Alcoyano no se sentía a gusto llegaron los mejores minutos de un equipo que se fue soltando buscando el área contraria y el go que le dejara muy cerca de la Liga Pro. Pero el Atzeneta se jugaba también mucho en este partido y quería aprovechar la derrota de La Nucía para escapar de la zona de fase de descenso. Cada posesión del equipo local llevaba peligro, pero la defensa alcoyanista estaba muy concentrada y no permitía ninguna concesión. El Alcoyano fue perdiendo fuelle con el paso de los minutos y no acababa de encontrarse cómodo en un campo muy complicado y un rival que buscaba el gol. Los blanquiazules buscaban a Mourad, principal referencia en ataque junto a Jona. No hubo goles en los primeros 45 minutos y todo quedó a merced de la segunda parte.

Tras el descanso, el Atzeneta salió mejor que el Alcoyano y nada más empezar Iosu tuvo la primera ocasión con un disparo lejano que se marchó fuera. Poco después Mourad en el 53’ dio la gran alegría a su equipo con una trabajada jugada que acabó en gol con un disparo a la derecha de la portería. La lucha del delantero del Alcoyano en una contra dio sus frutos tras aprovechar la mejor ocasión que había tenido su equipo hasta el momento.

El conjunto de Parras seguía defendiendo bien ante un peligroso Atzeneta que acosaba constantemente el área contraria. José Juan era un seguro de vida en la puerta del Alcoyano. El partido se fue enfriando con el paso de los minutos y el equipo de Parras buscaba alguna contra en busca de sentenciar el partido.

El Alcoyano resistía al constante acoso del Atzeneta con solidez y muy atento en todo momento. La victoria era oro y no podía escaparse bajo ningún concepto en uno de los campos más complicados de la categoría. Parecía tener controlada la situación el equipo blanquiazul a medida que se iba acercando el final del partido.

Los jugadores de Parras se acercaban a la gloria conforme se asomaba el final del partido. El Atzeneta busca a la desesperada del gol del empate pero enfrente tenía un equipo muy sólido que a diferencia de los últimos partidos no tenía fisuras en defensa.

El Alcoyano supo sufrir hasta el final y estalló de alegría cuando el árbitro señaló el final del partido. Victoria del conjunto de Parras con nueva demostración de ser un equipo con mucho oficio. El gol de Mourad vale oro y clasifica a su equipo de forma matemática para la Liga Pro en una temporada descomunal.