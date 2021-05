La Vila recupera este fin de semana su torneo anual internacional de rugby en la modalidad de «seven»

Después de festejar el ascenso de La Vila a la División de Honor Oro el pasado domingo, este fin de semana regresa al Pantano el rugby en la modalidad de «seven» (siete jugadores en cada equipo) este fin de semana (22 y 23 mayo) después de cancelar la edición del torneo internacional el año pasado por culpa de la expansión del coronavirus.

Durante dos días, Villlajoyosa albergará una versión reducida del ya consolidado Seven de La Vila. El sábado, de 16 a 19 horas, y el domingo, de 12.30 a 14 horas, tendrán lugar todos los partidos. La entrada es libre y está sujeta a las limitaciones de aforo que prevé Sanidad, hasta mil en lugares abiertos respetando en todo momento las medidas anticovid: mascarilla, distancia de 1,5 metros entre asientos, no fumar, no comer, no levantarse...

Este años participan en la cita la selección nacional de Andorra, el Posnania, campeón «seven» de su país, Polonia; y Viator Barbarians A y B, el segundo con 5 jugadores de Fiji que compiten en la liga en española.

El sábado por la tarde se jugarán 6 partidos de clasificación y el domingo por la mañana, las semifinales y finales. El evento está apoyado por el Ayuntamiento de de La Vila, la Generalitat, la Diputación y el Patronato de Turismo Costa Blanca en colaboración con la Federación de Rugby de la Comunidad Valenciana.