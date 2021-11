José Juan Romero: «A mí no me vale ganar a cualquier precio, quiero que tengamos el balón»

EL ENTORNO. En la víspera del derbi, el preparador del Deportivo no comprende el nerviosismo que rodea a su rival de mañana. «Sergio Mora tiene claro lo que quiere para su equipo. Espero un Hércules sólido. Llevan 15 puntos por algo, no entiendo dónde está el drama. El ruido alrededor de este deporte no me interesa nada. Ningún equipo gana solo con el nombre, y quien piense lo contrario, no tienen ni idea de lo que dice. Para mí es un equipo muy fiable y uno de los candidatos claros a pelear por el ascenso a partir de la jornada 28 o 30, que es cuando la Liga coloca a todos en su sitio. Es un muy buen bloque que penaliza los errores del rival, así que no podemos cometerlos», advierte el técnico del Eldense.

MOTIVACIÓN. Romero, al que le está costando dotar de contundencia su proyecto, sabe que en los duelos de rivalidad, frente a clubes con tanta histori a, el trabajo anímico es más sencillo que en cualquier otra semana. «El Hércules son palabras mayores. Estos partidos de rivalidad provincial hay que afrontarlos, desde el punto de vista del jugador, con mucho orgullo. El hijo se enfrenta al padre y tiene que dar más, demostrar que el pueblo (Elda) puede ser mejor y más grande que la capital (Alicante), que no tiene nada que envidiarle, que puede ser más fuerte. El sentimiento de pertenencia, en duelos así, se agudiza», asegura el entrenador del Deportivo.

CLAVES. Cuatro puntos separan a ambos conjuntos en la clasificación. Coincide con su homólogo blanquiazul que nada de lo que pasa a estas alturas de la Liga, que no ha hecho más que empezar, puede ser definitivo. La semana del derbi se prepara como cualquier otra: «En el Hércules empezamos a pensar el jueves. Hasta ese día, analizas cómo mejorar los errores de la última jornada, que los tuvimos a pesar de la victoria en Puertollano, y, al mismo tiempo, cómo reforzar los aciertos. Tanto ellos como nosotros tenemos buenas individualidades, jugadores con mucha calidad que pueden aparecer de manera puntual, pero el domingo, el que gane, lo hará por la suma del conjunto, jugando en equipo.

«Necesitamos tener el balón y no hacer como en nuestro último partido (frente al Calvo Sotelo) que ellos nos quitaron la posesión en un nivel que no recordaba conmigo en un banquillo. Eso hay que corregirlo. El Hércules nos va a exigir, hay que estar preparados para un derbi de montaña rusa».