Van Zegeren, el último en caer del HLA

El pívot neerlandés del HLA Alicante, Joey Van Zegeren, estará varias semanas de baja tras ser operado de una lesión en la mano, por lo que se perderá con total seguridad lo que resta de competición en la LEB Oro.

El jugador sufrió, tras una acción en el entrenamiento, una fractura oblicua de la base del cuarto metacarpiano de la mano izquierda, de la que fue intervenido este pasado jueves.

La lesión de Van Zegeren llega en un momento extremadamente delicado para el HLA Alicante, que se juega en las próximas jornadas sus últimas opciones de entrar en los «play-off» por el ascenso a la ACB.

A la baja del neerlandés el equipo alicantino suma las del pívot inglés Aaron Menzies y la de los bases Carlos Noguerol y Pedro Llompart. Ninguno de ellos viajará al encuentro de este lunes a Gipúzkoa para jugar ante un rival directo que tiene el mismo número de victorias que el Lucentum.

Gonzalo García de Vitoria, técnico del HLA, no quiso poner excusas de ningún tipo: «Hay que seguir, no queda otra, es verdad que esta semana hemos entrenado sin ‘cincos’ y hemos tenido que recomponer todo. Los jugadores tienen muy buena actitud. Tenemos mucha ambición de sacar el partido adelante e intentar transformar los problemas en virtudes».

«El objetivo para nosotros es ir a San Sebastián y competir. Eso no significa que no queramos ganar, sabemos que ello es consecuencia de poder competir. Queremos ir a ganar y hemos trabajado bien esta semana a pesar de las dificultades. No espera un viaje muy largo y vamos a ir preparados y con ambición», señaló el técnico lucentino, que destaca la actitud del equipo: «Hemos hablado todos. Con todas las cosas que nos pasan no podemos reprocharnos nada, la ambición y actitud de los jugadores es muy buena y no queremos pensar en los que no están ni en los problemas que tenemos, solo en que vamos con opciones sabiendo que es deporte y que pueden pasar cosas buenas».

García de Vitoria no recuerda una temporada con tantos problemas. «La verdad que tantas cosas no, que se te vayan cuatro jugadores, dos que teníamos en el EBA en dinámica del primer equipo más Pitts y Simmons...Hay veces en cambio que te va todo de cara y lo que hay que ser es positivos e intentar ver la cara buena de esto. Hay jugadores que reclaman más minutos y los van a tener, otros van a jugar en posiciones diferentes y nos van a dar más movilidad», afirmó el técnico» «Lo que no vamos a hacer es bajar los brazos y se vio el día de Coruña», añadió.

Sobre su futuro, García de Vitoria desconoce qué pasará. «Estoy tranquilo, hablamos de un proyecto a medio o largo plazo. Ha habido muchos cambios, puedo manejar lo que esté en mi mano. Si al final de temporada el club decide que quieren otro entrenador lo aceptaré perfectamente pero ahora mismo no está en mi mente y creo que no va a ocurrir pero todo el foco lo tengo ahora en el equipo y lo que tenga que pasar pasará», concluye el técnico del Lucentum.