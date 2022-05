La Nucía no suelta al Intercity (2-0)

La Nucía mantiene el pulso con el Intercity por el ascenso directo a falta de solo dos jornadas. Tan solo dos puntos separan a ambos conjuntos en este esprint final de temporada. El Camilo Cano echaba el telón a la antepenúltima jornada con un duelo en el que los locales buscaban un triunfo que les permitiera seguir la estela de un intratable Intercity que en la tarde del sábado había dejado sus deberes hechos. El Marchamalo, con el agua al cuello y buscando una machada en los partidos aún por jugar, luchaba por no salir de tierras alicantinas con el billete a la categoría inferior.

Los locales fueron poco a poco carburando ante un Marchamalo ordenado y sabedor que no podía cometer errores ya que, sin margen de error, todo lo que no fuera ganar condenaba a estos. El primer cuarto de hora no fue pródiga sobre las áreas más allá de un primer acercamiento del Marchamalo en pies de Gabri que mandaba desviado del área de Valens. La primera que tuvo La Nucía la mandó a la jaula el defensor Alex Salto, que aprovechó un cuero suelto en área visitante para abrir el marcador. Con el gol La Nucía buscaba que el Marchamalo empezase a dejar espacios atrás, pero ninguno de los dos supo aprovechar el cuarto de hora final del primer tiempo. El Marchamalo ejecutó una asistencia de Gabri que Migallón cabeceó con potencia para hacer que Valens estirase la manopla. La última opción local antes del descanso fue también en un cabezazo que Adri León ejecutó desviado. Los locales no habían sido capaces de aprovechar la cantidad de oportunidades de un primer tiempo en el que el Marchamalo salía del mismo con vida y obligado a exponer más peligro, algo que los locales buscarían aprovechar.

Tras el descanso el Marchamalo tuvo que poner el resto sobre el Olimpic. Con más corazón que cabeza, llegó la primera llegada sobre el área local en una pared entre Josemi y Gabri que no fueron capaces de culminar. Cuando más buscaba apretar el Marchamalo, de nuevo La Nucía quiso poner orden sobre el tapete. Empezó a generar peligro, primero en un envío que Mariano Sanz de un testarazo mandaba fuera y escasos minutos más tarde una buena intervención de Jony en un cabezazo en el área que previamente, por falta quedaba anulada. Las últimas opciones del Marchamalo de meterse en el encuentro las gastó en pies de Gabri que no acertó a mandar a la red en área pequeña y otra de Fane que mandó por encima del larguero local. Los hombres de rojo no acababan por cerrar el choque y veían como los alcarreños aún daban coletazos en pos del empate. Rubén Saiz, a quince minutos para el final, aprovechó un envío desde banda para, ajustado al poste, cabecear picado abajo para mandar el esférico a la red visitante. El Marchamalo acabó tirando la toalla y selló la muerte anunciada, pues La Nucía manejó el tramo final incluido los cinco minutos de añadido que fueron estériles y sin ningún interés más allá de cerrar el triunfo de una Nucía que sigue apretando al Intercity.