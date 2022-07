Su ambición sigue intacta. Pepe quiere devolver a la ciudad a la Asobal y tiene claro que la meta no variará para la próxima temporada. El máximo dirigente del equipo alicantino está orgulloso del crecimiento de la afición y espera que el público siga empujando.

Pregunta. ¿Qué valoración hace de la temporada?

Respuesta. Creo que ha sido una temporada llena de múltiples obstáculos. Algunos parecían insalvables, pero tanto el equipo como las diferentes secciones del club han sabido sobreponerse y buscar soluciones para luchar por el objetivo final. Una temporada en la que creo que todos hemos aprendido mucho y se ha demostrado que lo importante no es caer, si no saber levantarse y seguir creyendo. El club y el equipo van forjando su identidad.

P: A pesar de las múltiples dificultades con las que se ha encontrado el equipo a lo largo del año, logró llegar a la final de la promoción…

R: Efectivamente, a eso me refiero entre otras cosas. Esta entidad tiene claro su objetivo con el primer equipo, luego la competición te da o te quita. Fue una pena en el partido de ida de la promoción salir con tan mal pie, pero son cosas que pasan y que a veces se escapan de nuestro control. Si no hubiera sido así, igual el desenlace podría haber sido otro.

P: ¿Ha llegado a dudar en algún momento de la temporada?

R: No soy de las personas que tiran la toalla o dan las cosas por perdidas. Mi mentalidad competitiva me lo impide, cuando algo no funciona correctamente me centro en buscar el porqué. Una vez que lo entiendo, es cuando busco la solución. En la vida nada es sencillo, siempre surgen dificultades. Si dudas, estás perdido.

P: ¿Qué cree que cambió en el equipo para hacer el final de la primera fase y de playoff que han hecho tan bueno?

R: Precisamente el sobreponerse a la adversidad fue la mejor medicina. Es un equipo en el que jugador por jugador individualmente son capaces de todo, pero necesitaron verse contra las cuerdas para sacar lo mejor de ellos en el juego colectivo. La actitud mejoró y se reflejó en la pista.

P: ¿Entendía cuando la afición dudaba del equipo y del proyecto?

R: Perfectamente. La afición no tiene todos los datos ni ve lo que se cocina internamente. Somos excesivamente jóvenes como club y pasa lo mismo que cuando un grupo de jugadores empiezan a jugar juntos, se necesita un periodo de adaptación, en el cual no solo se dicen cosas, sino que se demuestran. Igualmente la afición necesitaba comprender que un proyecto de largo recorrido como éste no se frena o avanza por ganar o perder unos partidos. Ese periodo de adaptación de la afición también es necesario para que en el tiempo, sigan apoyando indiferentemente del resultado en la pista.

P: ¿Qué siente cuando ve el pabellón lleno para animar a su equipo?

R: Que no estoy del todo loco. Que si tienes fe por algo y luchas por ello, todo es posible. Lo importante es que toda la afición que se ha ido sumando a esta locura se sienta parte de ella, que disfrute con ella.

P: Usted es un hombre de balonmano, cuando le dicen que el EÓN Horneo está devolviendo la ilusión por este deporte a Alicante, ¿qué siente?

R: Que esa ilusión solo estaba adormecida, que Alicante respira balonmano de siempre, el Eón Horneo simplemente ha unido a todos los amantes de este deporte por un proyecto común.

P: ¿Cómo ve la próxima temporada?

R: Apasionante. Si conseguimos no perder la intensidad de juego con la que terminamos esta última disfrutaremos de una competición de gran nivel, estoy convencido de que vamos a darlo todo.

P: El próximo curso comenzará otra vez en Maristas, ¿ha salido bien al final el cambio forzado de pabellón?

R: El jugar en Maristas forzosamente en un momento concreto de la temporada es el claro ejemplo de lo que contesté anteriormente. Un posible problema se convierte en uno de tus puntos fuertes, porque el entorno del club junto con el entorno de Maristas se unen con un objetivo común que nos hizo más fuertes. Reinventar horarios y acciones conjuntas para que fueran más vistosos los partidos fue un acierto.

P: ¿Qué le diría a esa afición a la que ha logrado enganchar este año?

R: A la afición hay poco que decirle, solo agradecerle, el vínculo y compromiso que han generado finalmente con el equipo es encomiable, solo espero que sigan disfrutando de este gran espectáculo y que siempre empujen, en las buenas y en las malas, tal y como lo hicieron esta temporada. Fue una gozada verlos tan involucrados.

P: Hablamos de enganchar a la afición, pero, sin duda, los que más han disfrutado y se han unido a la familia EÓN han sido los más pequeños.

R: Importantísimo y vital este tema, porque esta afición será la que en el futuro empujará y será el motor de que este deporte siga siendo importante en Alicante. El igual que lo fuimos nosotros en el pasado. Es a estas edades, cuando el balonmano tiene que empezar a correr por tus venas. Ellos lo viven todo con gran intensidad, y eso nunca se olvida, empieza a formar parte de ti.

P: La cara visible es el primer equipo, pero el club cuenta también con un equipo femenino, filial, escuelas y un equipo inclusivo…

R: Cierto es que el primer equipo es el techo de la casa, lo que más se ve desde fuera, pero un gran techo tiene que estar sujeto por una gran estructura y el club se basa en cuantos más pilares mejor. No tiene sentido intentar tener un equipo en la parte más alta de la competición y que sea la representación de tu ciudad si no trabajas en otros muchos ámbitos necesarios para que ese club sea estable en el futuro. Las bases propias o convenidas con otros clubs son necesarias para asegurarlo. También hay que trabajar duramente con los equipos femeninos para que en el tiempo tengan las mismas oportunidades. Además, la sección de inclusivos nos da un plus difícilmente explicable, solo arrimándose a verlos jugar y disfrutar se puede entender, son todo sentimiento y emoción.

P: ¿Va a cambiar mucho el equipo para la temporada que viene?

R: No. El bloque formado será prácticamente el mismo, han hecho una gran campaña y ahora ya se conocen a la perfección. Reforzamos con cuatro incorporaciones nuevas que nos aportarán un extra en la nueva campaña.

P: Lo que no cambia es el objetivo, ¿no? Siempre con la vista en ASOBAL.

R: Siempre saldremos a competir al 100% desde el minuto cero, este año, el que viene y al otro, por lo que el objetivo nunca cambiará. En caso de conseguirlo, iremos a por el siguiente nivel, porque esa es la principal regla de competir: “la superación”. No entendería vivirlo de otra manera.