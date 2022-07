Ni una mala palabra de José Juan Figueiras hacia el Alcoyano pese a la sorpresa que le causó la decisión que había tomado la directiva del conjunto de El Collao: rescindir la temporada que le queda de contrato al veterano guardameta. El Alcoyano comunicó al portero que no contaba con él para la segunda temporada en la Primera RFEF con la intención de incorporar al alicantino Miguel Bañuz, exjugador del conjunto blanquiazul.

«La verdad que no lo esperaba, pero son cosas del fútbol», afirmó José Juan, que reconoció que fue algo inesperado en los últimos días. «No esperaba irme así después de los tres años increíbles que he pasado aquí, pero no hay que darle más vueltas». El guardameta es uno de los jugadores más queridos de la afición y a sus 43 años tiene claro que quiere seguir jugando al fútbol. «Me encuentro en forma y quiero seguir jugando», aseguró José Juan, que ahora deberá negociar con el Alcoyano la temporada de contrato que tiene firmada.

En sus tres años ha conseguido dos ascensos además de varias gestas en la Copa del Rey que le dieron una gran fama nacional.

El guardameta disputó todos los partidos de Copa del Rey y de Liga pasada a excepción del último contra el Nàstic, porque el Alcoyano ya no se jugaba nada.

José Juan Figueiras fue uno de los pilares en los que se asentó hace tres temporadas el regreso del Alcoyano a la Segunda B tras el descenso a Tercera en 2019. Su figura cobró especial relevancia tras su magnífica actuación en la eliminatoria de Copa del Rey frente al Real Madrid de 2021, en la que el equipo entonces dirigido por Zinedine Zidane cayó eliminado en la prórroga (2-1).

Miguel Bañuz también es un jugador muy querido por la afición del Alcoyano, el único que se salvó de la quema tras el descenso a Tercera División en 2019. Entonces decidió seguir en Segunda B con un contrato de dos años con el Andorra y esta temporada ha jugado en el San Sebastián de los Reyes, también de la Primera RFEF.