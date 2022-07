Sergio García ya no puede más. El golfista de Borriol decidió, por voluntad propia, involucrarse en una nueva aventura impulsada desde Arabia Saudí como es el novedoso circuito LIV, pero lo que nunca habría esperado es que tanto la organización del Tour Europeo como de algunos de sus compañeros le hubieran hecho el vacío. Todo ello ha llevado a García a plantearse muy seriamente su futuro tras cerrar su participación este fin de semana en el Abierto Británico y el borriolense deslizó que «probablemente» dejará el circuito europeo.

"Tengo bastante claro lo que hace y la decisión será, probablemente, dejarlo", dijo al ser preguntado sobre el tema en la zona mixta del Old Course de St. Andrews. "Quiero jugar donde me quieren. Me gusta sentirme querido y en el tour europeo no me siento querido en estos momentos", añadió.

"No os queremos a ninguno"

No es que fuera tan solo una sensación la que confesó García sino que argumentó sus palabras con un claro ejemplo que había vivido precisamente estos últimos días y que llegaban de un compañero como el danés Thomas Bjorn. "Viene y nos dice que aquí no os queremos a ninguno, que sepáis que todos no quieren que estéis aquí. Obviamente no es bonito y tengo una edad y unos sufrimientos para estar aguantando tonterías así", afirmó el de Borriol, quien insistió en que su decisión de cambiar de circuito y probar experiencias nuevas se debía, en su caso, también por motivos familiares y por su actual estado de forma, alejado de sus mejores años al tener ya 42 años y verse con problemas en algunas competiciones de no poder clasificarse para los grandes. "Jugaré menos, estaré más en casa… Si no juego grandes, pues no los juego, tampoco me importa mucho. Me da un poco de pena por la Ryder, pero tal y como estoy tampoco estoy para jugar en la Ryder", reconoció con cierto disgusto García.

Y es que no solo García sino todos los golfistas del LIV recibieron reproches como los del norteamericano Tiger Woods, que les acusó de dar la espalda a lo que les llevó a donde están y criticó que estuvieran compitiendo pese a todo en el Abierto Británico este fin de semana. "Por que una vez en tu vida mires para ti… Tenía previsto el tour europeo, no quería dejarlo, pero que te traten así no merece la pena", sostuvo el borriolense, quien no dudó en avanzar que "me da mucha pena porque el tour europeo se va a transformar en el quinto del mundo".